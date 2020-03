Xiaomi legt sich mit Huawei und dessen nahendem High-End-Kamera-Smartphone an, dem Huawei P40 Pro. Neu ins Rennen wird dafür das Redmi K30 Pro geschickt – und insbesondere auf dem Feld der Bildvergrößerung soll wohl eine spezielle "Zoom Edition" punkten.

Dass ein Redmi K30 Pro Zoom Edition kommt, ist nun so gut wie klar. Die Bestätigung kommt von niemand Geringerem als dem Xiaomi-General-Manager Lu Weibing, wie XDA Developers berichtet. In einem Beitrag im chinesischen Mikroblogging-Netzwerk Weibo schrieb dieser zwar lediglich "Holt euch ein neues Smartphone...". Den Post-Details zufolge wurde der Beitrag aber von einem Smartphone mit der Bezeichnung "Redmi K30 Pro zoom version" abgesetzt. Was hat es damit also auf sich?

Redmi K30 Pro Zoom doppelt im Trend

Samsung hat mit seinem Galaxy S20 und besonders mit dem S20 Ultra bereits deutlich gemacht, in welche Richtung sich Smartphones im Jahr 2020 abseits von Falt-Mechanismen entwickeln werden. Huawei ließ keinen Zweifel daran, dass auch das Huawei P40 Pro mit seiner Periskop-Kamera in der Disziplin Kamera-Zoom punkten soll. Xiaomi sieht hier nicht tatenlos zu: Das Redmi K30 Pro – und gerade die Zoom Edition – wird sich in die Schlacht um das Kamera-Smartphone mit dem besten Zoom einmischen.

Auch was das Produkt-Lineup angeht, liegt Xiaomi mit dem neuen Modell wohl voll im Trend. Die Redmi K30 Pro Zoom Edition könnte in die Riege besonders stark ausgestatteter Premium-Smartphones hineinpassen. Das Galaxy S20 Ultra machte hier den ersten Schritt. Mit dem Huawei P40 Pro Premium Edition legt der chinesische Konkurrent wohl kurz nach der Vorstellung des K30 Pro nach. Letztlich muss sich zeigen, welches der Geräte nun wirklich die beste Kamera und den besten Zoom haben wird.

Die nächsten Wochen sind entscheidend

Das Samsung Galaxy S20 Ultra hat die Messlatte bekanntlich hoch gelegt. Nun darf die chinesische Konkurrenz in Form von Xiaomi und Huawei zeigen, was sie kann. Gerüchten zufolge dürften wir noch im März offizielle Informationen zum Release des Huawei P40 Pro Premium Edition erhalten. Sogar davor soll noch der Nebel um das Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition gelüftet werden. Solltet ihr also gerade ein Kamera-Smartphone mit einer hervorragenden Bildvergrößerung suchen, wisst ihr nun, auf welche Modelle zu achten ist.