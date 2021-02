Xiaomi hat die Redmi-K40-Serie und damit das K40, K40 Pro und das K40 Pro+ mit beeindruckenden technischen Daten präsentiert. Wir verraten euch, was in der neuen Smartphone-Reihe steckt.

Das Xiaomi Redmi K40 zeigt sich als wahre Flaggschiff-Alternative, so Gizmochina. Ausgestattet mit technischen Kostbarkeiten gelingt dem China-Smartphone auf dem Papier die Aufholjagd zu High-End-Handys. Vor allem das Display und der verbaute Prozessor überraschen. Hohe Kosten? Fehlanzeige! Mit dem Xiaomi-Handy bekommt ihr Premium-Ausstattung zum Mittelklasse-Preis.

Unklar ist zurzeit allerdings noch, wann und unter welchem Namen das Smartphone in Deutschland auf den Markt kommt. Denkbar wäre eine Ergänzung zur Poco-Reihe, die Xiaomi kürzlich wiederbelebt hat. Möglich ist aber auch eine Eingliederung in die Mi-Serie.

Xiaomi geht mit der K40-Reihe neue Schritte

Ähnlich sieht das Redmi K40 dem Vorgänger nicht gerade. Die längliche Notch auf der rechten Vorderseite des Redmi K30 weicht einem Punch Hole in der Mitte. Das Design des Handys, inklusive des nur leicht eingerahmten Displays, erinnert an das aktuelle Flaggschiff des Unternehmens: Das Xiaomi Mi 11. Insbesondere die Optik der Kamera auf der Rückseite des K40 haben die Chinesen an moderne Flaggschiffe angepasst.

Die Inneren Werte des Xiaomi Redmi K40 sprechen für sich:

6,67 Zoll AMOLED-Display

120 Hz Bildwiederholrate

Helligkeit von 1300 nits

Gorilla Glass 5

Qualcomm Snapdragon 870 mit 5G-Modem und einer Taktfrequenz von bis zu 3,2 GHz

Wahlweise 6, 8 oder 12 GB RAM

128 oder 256 GB internen Speicher

4520 mAh Akku

Auch die Kameras des K40 können sich sehen lassen. Die Triple-Rückkamera besteht aus einem 48-MP-Hauptsensor, einer 5-MP-Macro-Linse und einer 8-MP-Ultraweitwinkellinse. Slow-Motion-Videos mit 960 fps sind genauso möglich wie 4K-Aufnahmen mit 30 fps. Der Akku ist mit 4520 mAh beachtlich und lässt sich, nach Herstellerangaben, dank 33 Watt Fast Charging innerhalb von 52 Minuten wieder vollständig mit Energie füllen. Darüber hinaus bietet das K40 einen seitlich angebrachten Fingerabdruckscanner, einen NFC-Sensor, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 und Stereo-Lautsprecher.

Das Xiaomi Redmi K40 kostet in der günstigsten Variante (6 GB RAM und 128 GB Flashspeicher) rund 310 US-Dollar. Die teuerste Version kostet zwischen 387 und 418 US-Dollar, bringt dafür allerdings 12 GB RAM und 256 GB internen Speicher mit.

