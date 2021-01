Niemand Geringeres als Redmi-CEO Lu Weibing höchstpersönlich hat sich mit einem Post zum Xiaomi Redmi Note 10 gemeldet. Dem Anschein nach steht die Veröffentlichung des neuen Mittelklasse-Smartphones kurz bevor. Wir verraten euch, was bereits über die Redmi-Note-10-Reihe bekannt ist.

Xiaomi geht 2021 bereits früh in die Vollen. Der Hersteller hat gerade erst das Xiaomi Redmi Note 9T 5G vorgestellt, das aktuell hierzulande in den Verkauf startet. Trotzdem gibt es gute Gründe anzunehmen, dass nun bald die Redmi-Note-10-Reihe folgt. Der Xiaomi-Vize-Geschäftsleiter und Redmi-CEO Lu Weibing teasert die Smartphones in einem Post an. An die Fans und Nutzer gerichtet, fragt er, was sie nach dem Redmi Note 9T von den Redmi-Note-10-Modellen erwarten.

Das wissen wir über die Redmi-Note-10-Reihe

Xiaomi-Redmi-Smartphones überzeugen in erster Linie durch ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Deshalb ist zu erwarten, dass auch das Xiaomi Redmi Note 10 (Pro) nicht aus diesem Konzept ausbricht.

Ein Blick in die Gerüchteküche verrät uns, dass das Xiaomi Redmi Note 10 mit einem 6,67-Zoll-LC-Display ausgestattet sein soll, das eine Bildwiederholrate von 90 Hz bietet. Zu den Maßen der Pro-Version ist noch nichts bekannt. Allerdings soll das Panel hier eine 120-Hz-Bildwiederholrate auffahren. Beide Modelle sollen zudem mit einer Quad-Kamera ausgerüstet sein, deren Hauptsensor entweder 48 MP oder 64 MP bietet.

Das Redmi Note 9T Pro 5G ist Xiaomis erstes 5G-Smartphone (© 2021 Curved)

Das Xiaomi Redmi Note 9T Pro 5G ist das erste Smartphone der Marke mit 5G-Modem. Daher wäre es nur logisch, wenn auch das Redmi Note 10 den neuen Mobilfunkstandard aufbieten würde. Die Standardversion ist dafür offenbar mit einem Snapdragon-750G-Chip von Qualcomm und die Pro-Variante mit dem Dimensity-1100-SoC von MediaTek ausgerüstet. Von dem letzteren ist leistungstechnisch deutlich mehr zu erwarten.

Xiaomi Redmi Note 10: Indien ist zuerst dran

Konkrete Details zum Veröffentlichungsdatum der Xiaomi-Redmi-Note-10-Reihe gibt es noch nicht. Klar ist jedoch, dass die Smartphones zunächst in China und Indien in den Verkauf starten, bevor sie den Weg nach Deutschland finden. Bis es so weit ist, versorgen wir euch mit allen Gerüchten und Infos.