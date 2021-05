Die Familie des Redmi Note 10 scheint Zuwachs zu bekommen. Wie Bilder aus einem Leak jetzt zeigen, plant Xiaomi mit dem Redmi Note 10 Ultra ein weiteres Modell für die Mittelklasse-Serie.

Vor wenigen Monaten ist die Redmi-Note-10-Serie auch in Deutschland in den Verkauf gestartet. Zum Launch stellte die chinesische Tochtermarke von Xiaomi die Modelle Redmi Note 10 (5G), Redmi Note 10S und Redmi Note 10 Pro vor. Wie ein unabsichtlicher Leak eines Online-Shops nun verrät, soll mit dem Redmi Note 10 Ultra ein weiteres Modell mit mehr Power geplant sein. Wie GSMArena berichtet, liefert uns ein auf Twitter veröffentlichter Weibo-Post nicht nur Bilder, sondern auch einen Einblick in die Ausstattung der neuen Ultra-Version.

Xiaomi Redmi Note 10 Ultra: Das Redmi-Spitzenmodell?

Auf Twitter teilte der Nutzer @yabhishekhd die Informationen aus dem Weibo-Beitrag inklusive Bilder. Kann man den Angaben glauben, soll das Xiaomi Redmi Note Ultra mit einem 6,53 Zoll großen AMOLED-Display, einem Dimensity-1100-Chipsatz von MediaTek und 6 bzw. 8 GB RAM ausgestattet werden. Der 5000 mAh große Akku soll für Ausdauer sorgen und sich mit bis zu 33 Watt flink wieder aufladen lassen. Für Apps und Spiele stehen 128 oder 256 GB interner Speicher bereit.

Xiaomi scheint die Ultra-Variante vor allem in puncto Leistung mit dem wesentlich stärkeren 5G-Premium-Chipsatz Dimensity 1100 von den anderen Mittelklasse-Smartphones der Serie abgrenzen zu wollen. Über die Kameraausstattung ist aktuell hingegen noch nichts bekannt.

Kommt das Ultra-Note auch nach Deutschland?

Auch ist noch nicht klar, ob es das vermutete Spitzen-Smartphone der Redmi-Note-10-Serie auf den globalen Markt schafft oder lediglich für den chinesischen Heimatmarkt bestimmt ist. Preislich soll das Redmi Note 10 Ultra in der Basisvariante mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher bei 1799 Yuan starten. Nach dem aktuellen Kurs würde das umgerechnet rund 229 Euro ergeben. Sollte das Modell tatsächlich auch hierzulande ein Thema werden, wird der Preis aber sehr wahrscheinlich höher ausfallen.