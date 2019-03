Xiaomi Redmi Note 7: So viel kostet das Einsteiger-Smartphone in Europa

Der Hersteller listet die globale Variante seines günstigen Smartphones: Das Xiaomi Redmi Note 7 findet seinen Weg nun auch nach Europa. Der Preis ist hierzulande ähnlich niedrig wie auf dem Heimatmarkt.

Xiaomi bietet das Einsteiger-Smartphone in Spanien aktuell für 149 Euro an. Dieser Preis gilt allerdings nur für die ersten 1000 Käufer. Für alle anderen kostet das Redmi Note 7 mit 3 GB RAM und 32 GB Speicher regulär 179 Euro. Der Verkauf beginnt am 14. März 2019 um 13 Uhr. Im Online-Shop sind insgesamt 5000 Einheiten verfügbar. Das genannte Modell wurde in Deutschland anscheinend noch nicht gesichtet, dafür aber die Variante mit 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz. Diese kostet bei unterschiedlichen Händlern rund 248 Euro.

"Little King Kong"

Die Preise in China beginnen bei umgerechnet 130 Euro. Dort ist das Smartphone bereits am 15. Januar 2019 erschienen und erfreut sich offenbar größter Beliebtheit: Innerhalb eines Monats hat der Hersteller bereits mehr als eine Million Einheiten verkauft, verkündete Lu Weibing zuletzt auf dem chinesischen Netzwerk Weibo. Der Generaldirektor der ausgegliederten Marke Redmi nennt das Gerät liebevoll "Little King Kong".

Für vergleichsweise wenig Geld bekommt ihr mit dem Xiaomi Redmi Note 7 reichlich Pixel: Eine Dualkamera, deren Hauptlinse mit 48 MP auflöst, soll scharfe Fotos ermöglichen. Die zweite Linse (5 MP) liefert wohl Informationen für den Bokeh-Effekt. Dieser macht zum Beispiel bei Porträt-Fotos den Hintergrund unscharf. Der Hersteller setzt zudem auf einen Snapdragon 660 und einen 4000-mAh-Akku.