Nach diversen Teasern ist es nun offiziell: Mit dem Redmi Note 8 2021 erscheint die als "Performance Allstar" bezeichnete Neuauflage eines Bestsellers. Global, so heißt es – was aber nicht zwangsläufig auch einen Deutschland-Release bedeuten muss.

Das Ursprungsmodell war ein echter Kassenschlager, und zwar aus gutem Grund: Das Smartphone überzeugte zum Release mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dass Xiaomi nun eine Neuauflage auf den Markt bringt, sollte Sparfüchse also aufhorchen lassen. Leider sind die Specs kein Upgrade zum Original.

Xiaomi Redmi Note 8 2021: Das sind die Specs

Größte technische Neuerung ist der Chipsatz MediaTek Helo G85, der den Qualcomm Snapdragon 665 im alten Modell ersetzt. Eine Leistungssteigerung ergibt sich daraus allerdings offenbar nicht. Jedenfalls sprechen die bislang zu den beiden Chipsätzen veröffentlichten Benchmarks dagegen.

Warum der Hersteller das Xiaomi Redmi Note 8 2021 als "Performance Allstar" bezeichnet, will uns also nicht so richtig einleuchten. Außerdem sind 4K-Videos beim neuen Modell nicht mehr mit 120 fps möglich, sondern nur noch mit 30 fps – ein eindeutiges Downgrade also. Hier seht ihr die technischen Spezifikationen im Überblick:

MediaTek Helo G85

48 MP Quad-Kamera

13 MP Selfie-Kamera

6,3 Zoll LCD-Display (FHD)

4000 mAh Akku, 18 Watt Fast Charging (Netzteil im Lieferumfang)

4 GB + 64 GB / 128 GB interner Speicher

Farben: Neptune Blue. Moonlight White, Space Black

Die Quad-Kamera beinhaltet neben der Hauptlinse (48 MP) noch ein Ultraweitwinkel- (8 MP), ein Makro- (2 MP) und ein Tiefen-Objektiv (2 MP).

Android 11 vorinstalliert

Erfreulich ist vor allem, dass Xiaomi das Redmi Note 8 2021 direkt mit Android 11 und der Benutzeroberfläche MIUI 12.5 ausliefert. Zumindest softwareseitig wärt ihr damit also auf dem neuesten Stand. Wie attraktiv das Hardware-Paket ist, hängt in erster Linie vom veranschlagten Preis auf – der bislang noch unbekannt ist.

Sollte dieser niedrig genug angesetzt sein, wäre die Neuauflage durchaus eine Empfehlung wert. Ansonsten dürfte es für die meisten Nutzer mehr Sinn ergeben, sich einen von Xiaomis wirklich neuen Preis-Krachern zuzulegen. Von diesen hat der Hersteller ja bekanntlich einige im Angebot.

Aktuell ist aber ohnehin unklar, ob das Xiaomi Redmi Note 8 2021 überhaupt den Weg nach Deutschland finden wird. Eine offizielle Ankündigung steht bislang noch aus.