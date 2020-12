Xiaomi: Dieses Land ist verrückt nach den China-Handys

Das Redmi Note 9 Pro ist, was Technik und Preis angeht, immer noch sehr attraktiv

Xiaomi ist mittlerweile einer der erfolgreichsten Hersteller der Welt und konnte sogar Apple aus den Top 3 verdrängen. In einem Land sind die Smartphones des chinesischen Unternehmens aber besonders beliebt.

Wie Xiaomis Global Vice President Manu Kumar Jain über Twitter mitteilt, sind neun der zehn bestverkauften Smartphones auf Amazon Indien Xiaomi-Redmi-Geräte. Ganz vorne das Redmi Note 9 Pro in "Aurora Blau", gefolgt vom gleichen Modell in "Interstellar Schwarz".

Weitere beliebte Modelle in Indien sind das Redmi 9A sowie das Redmi Prime. Nur das Samsung Galaxy M31 konnte sich als Nicht-Xiaomi-Smartphone auf Platz 6 der Liste verewigen.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro: Gibt es regionale Unterschiede?

Wenn ihr glaubt, der Erfolg in Indien liegt daran, dass das indische Xiaomi Redmi Note 9 Pro besser ausgestattet ist als unser Modell, dann irrt ihr euch. Tatsächlich ist die Version hier in Europa an vielen Stellen technisch ausgereifter.

So besitzt selbst die Redmi-Note-9-Pro-Variante mit dem geringsten Speicherplatz (64 GB) bei uns 6 GB RAM. Die indische Version hingegen hat nur 4 GB Arbeitsspeicher. Auch die Kamera fällt bei uns besser aus. So löst die Hauptlinse mit 64 MP auf, während Besitzer im asiatischen Raum "nur" Fotos mit 48 MP machen können.

Dafür kommen aber die indischen Geräte von Werk aus mit MIUI 12, während wir MIUI 11 vorinstalliert haben.

Der Preis macht den Erfolg

Dennoch kann der Grund des Erfolges an den technischen Unterschieden zwischen der indischen Variante und dem europäischen Modell liegen. Das Xiaomi Redmi Note 9 Pro wird auf der indischen Amazon-Plattform über 100 Euro günstiger angeboten. Dort könnt ihr es für umgerechnet 145 Euro kaufen.

Auf der deutschen Amazon-Plattform zahlt ihr hingegen rund 263 Euro. Wenn ihr auf die Kopfhörer verzichtet, sind es 219 Euro - also immer noch 74 Euro mehr.

Das Redmi 9 Prime gibt es in Indien für knapp 112 Euro, das Redmi 9A sogar schon für knapp 90 Euro. Auch dieses Xiaomi-Gerät ist bei den Asiaten also fast 50 Euro günstiger. Ein sehr guter Deal für unsere indischen Smartphone-Freunde.