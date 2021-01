Das Jahr 2021 ist noch jung – und mit dem Xiaomi Redmi Note 9T könnte schon bald der erste Preis-Leistungs-Hit erscheinen. Schon der Vorgänger erfreut sich sehr großer Beliebtheit – entsprechend dürften viele von euch sich auf ein neues Modell der Reihe freuen. Doch wann soll es erscheinen und was bringt es mit?

Offenbar hat jemand aus der spanischen Abteilung von Xiaomi ebenfalls große Vorfreude auf das Redmi Note 9T: Das Unternehmen soll via Twitter bereits den Termin für die Vorstellung verraten haben – bevor der Tweet aber wieder gelöscht wurde, berichtet Caschys Blog. Demnach wäre es bereits am 8. Januar 2021 in Spanien so weit. Entsprechend liegt die Vermutung nahe, dass der Release an diesem Datum für ganz Europa erfolgt.

Viel Speicher und großer Akku

Das Xiaomi Redmi Note 9T soll zudem bereits in Benchmarks aufgetaucht sein. Demnach nutzt es den Dimensity 800U von MediaTek als Chipsatz. Dazu kommt angeblich ein 8 GB großer Arbeitsspeicher – und ein mit 256 GB sehr großzügiger interner Speicherplatz. Das Display soll in der Diagonale 6,53 Zoll messen und in Full HD+ auflösen.

Als Betriebssystem läuft auf dem Xiaomi Redmi Note 9T ab Werk vermutlich MIUI 12, das auf Android 10 basiert. Auf der Rückseite erwartet euch mutmaßlich eine Triple-Kamera (48, 8 und 2 MP), auf der Vorderseite eine Frontkamera mit 13 MP. Ein besonderes Feature könnte der Akku sein, der vielleicht die Kapazität von 5000 mAh bietet. Eine Schnellladefunktion mit 18 Watt Leistung ist wohl ebenfalls an Bord.

Redmi Note 9T: Welcher Preis zum Release?

Xiaomi nutzte die Redmi-Reihe bislang oft, um auf verschiedenen Märkten bereits offizielle Smartphones unter einem anderen Namen herauszubringen. Somit ist es durchaus möglich, dass es sich bei dem Redmi Note 9T um das Redmi Note 9 5G handelt. Dieses Budget-Handy mit 108-MP-Kamera hat das Unternehmen aus China erst Ende November 2020 enthüllt. Alleine aufgrund des Kamera-Setups ist das aber eher unwahrscheinlich.

Die spannendste Frage ist aber bislang ohne Antwort: Zu welchem Preis bringt Xiaomi das Redmi Note 9T auf den Markt? Der Vorgänger Redmi Note 8T kostete zum Release knapp unter 200 Euro. Ende des Jahres 2020 gab es zahlreiche Angebote, die den Preis sogar unter 150 Euro drückten. Voraussichtlich wird auch der Nachfolger in dieser Preisklasse unterwegs sein.