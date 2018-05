Xiaomi Redmi S2 wird wohl noch im Mai präsentiert

In wenigen Tagen wird womöglich das Xiaomi Redmi S2 offiziell vorgestellt. Der Hersteller hat einen Termin angeteasert, jedoch noch nicht verraten, was an dem Tag genau geschehen wird. Ein dazugehöriges Bild enthält allerdings einen Hinweis.

Xiaomi selbst und das chinesische Handelsunternehmen Suning haben über das Mikro-Blogging-Netzwerk Weibo ein Teaserbild veröffentlicht, das eine Überraschung für den 10. Mai 2018 verspricht. Wie GizmoChina berichtet, könnte an dem Tag das Xiaomi Redmi S2 enthüllt werden. Darauf deutet auch das Teaserbild des Herstellers hin: Auf einem Fallschirm steht das Wort "Surprise" geschrieben ("Überraschung"). Das "S" ist aber auffällig groß geschrieben, was den entsprechenden Hinweis auf das Redmi S2 geben könnte.

Günstiges Smartphone mit Dualkamera?

Das Xiaomi Redmi S2 ist offenbar schon bei der chinesischen Zeritifizierungsbehörde TENAA aufgetaucht. Auch ein paar mutmaßliche Aufnahmen des Smartphones sind bereits im Netz gelandet. Eines der Bilder findet ihr am Ende des Artikels. Besonders die Rückseite erinnert an andere aktuelle Modelle des Unternehmens. Wie bei dem Xiaomi Mi Mix 2S wird wohl ein Fingerabdrucksensor mittig auf der Rückseite verbaut, eine vertikal angeordnete Dualkamera sei oben links platziert. Die Linsen sollen mit 12 MP und 5 MP auflösen.

Laut Gerüchten handelt es sich bei dem Xiaomi Redmi S2 um ein sehr günstiges Gerät. Als Antrieb wird demnach der Snapdragon 625 erwartet, dem 2 GB, 3 GB oder 4 GB zur Seite stehen. An internem Speicher könnten 16 GB, 32 GB oder 64 GB vorhanden sein. Das 18:9-Display soll in der Diagonale knapp 6 Zoll messen und in HD Plus (1440 x 720 Pixel) auflösen. Ob da Modell auch in Deutschland erhältlich sein wird, ist unbekannt – noch hat Xiaomi noch nicht einmal offiziell die Existenz des Redmi S2 bestätigt. Womöglich wissen wir in knapp einer Woche mehr.