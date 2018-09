Xiaomi: So teuer darf ein Flaggschiff-Smartphone höchstens sein

Ein Smartphone-Flaggschiff kostet mittlerweile durchaus mehr als 1000 Euro. Xiaomi hält von einer solchen Preispolitik überhaupt nichts und kündigt an, seine High-End-Geräte weiterhin zu erschwinglichen Preisen anzubieten.

Der chinesische Hersteller verspricht, kein Smartphone anbieten zu wollen, das teurer als 600 Euro ist – und gönnt sich einen Seitenhieb gegen die Konkurrenz. "Können wir ein 600 Euro teures Modell entwickeln? Ja, das könnten wir, so wie es andere Unternehmen auch machen", sagt Manu Kumar Jain, Managing Director von Xiaomi India zu India Today Tech.

Vorstand erlaubt keine hohen Preise

Einen solchen Preis würde der Vorstand allerdings nicht absegnen, denn es sei nicht in der DNA des Unternehmens auf eine große Gewinnmarge aus zu sein. Diese hat Xiaomi im April 2018 sogar eigens auf 5 Prozent nach Steuern limitiert. Zur Zeit gäbe es zudem keine Smartphone-Technologie, die Xiaomi nicht zu einem günstigen Preis anbieten könne, führt Jain weiter aus.

Dass die niedrigen Preise offenbar nicht zulasten der Qualität gehen, soll das zuletzt vorgestellte Xiaomi Poco F1 beweisen. In diesem steckt reichlich Flaggschiff-Technik: In dem Smartphone ist unter anderem Qualcomms Top-Chipsatz Snapdragon 845 integriert, dem bis zu 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Hauptspeicher zur Seite stehen. Die Basisvariante startet umgerechnet bei etwa 260 Euro.

Die Philosophie scheint sich auszuzahlen. Xiaomi zählt mittlerweile zu den weltweit größten Smartphone-Herstellern – obwohl es die Geräte lange Zeit nur in Asien gab. Mittlerweile vertreibt das Unternehmen seine Produkte vermehrt auch in Europa. Spannend dürfte es zudem werden, wenn Xiaomi im nächsten Jahr in den US-Markt expandiert, wie die Nachrichtenagentur Reuters im Juli ankündigte.