Xiaomi: Solarpanel-Smartphone als Patent gemeldet – bye-bye, Powerbank?

Macht diese Innovation Powerbanks für Smartphones bald komplett unnötig? Der chinesische Handyhersteller Xiaomi hat Berichten zufolge das Patent für ein Smartphone mit Solarpanel eingereicht, welches die komplette Rückseite des Geräts bedeckt.

Mittlerweile hat sich Xiaomi zu einem bedeutenden Spieler im globalen Rennen um den Smartphone-Thron entwickelt. Die wachsende Marke bietet quasi am Fließband günstige Handys mit immer neuen Innovationen – und hat mittlerweile eine treue Fangemeinde hinter sich.

Und mit dem neuesten Patent, das Xiaomi laut techradar eingereicht hat, dürfte die Begeisterung der Anhänger sicherlich nicht abklingen. Ganz im Zeichen der Zeit zeigen die Bilder ein Smartphone, das mit Solarpanel ausgestattet ist. Bisher wurde eher selten mit dieser Technologie experimentiert, doch gibt es natürlich immer mehr Unternehmen, die nachhaltigere Wege gehen wollen – auch Handyhersteller. Könnten wir unser Handy zum Aufladen also bald einfach in die Sonne legen?

Xiaomi: Smartphone mit Solarpanel – und lückenloser Vollbildanzeige

Ein Bericht von LetsGoDigital verrät jedoch noch wesentlich mehr über das bei der WIPO (World Intellectual Property Office) angemeldete Patent. So sei auf den Skizzen zu erkennen, dass das Gerät über ein Display ohne Aussparungen für eine Notch verfügt. Könnte das Gerät etwa eine Pop-up-Kamera bekommen?

Auf der Ansicht der Oberseite zeige die Patentskizze allerdings kein Modul für eine ausfahrbare Kamera. An diesem Punkt lässt sich über die Frage, wie die Kamera in dem Solarpanel Smartphone von Xiaomi verbaut werden könnte, dann leider doch nur spekulieren.

Es gibt allerdings auch Gerüchte darüber, dass Xiaomi fleißig an einer In-Display-Lösung für die Kamera arbeitet – ein Unterfangen, dem sich unter anderem auch Samsung verschrieben hat. Der Smartphone-Gigant aus Südkorea hatte sich zuletzt mit der "Lotch", also einem simplen Loch im Display anstatt einer klassischen Notch, bei einigen Samsung-Nutzern unbeliebt gemacht. Ob In-Display-Linse oder Solarpanel am Smartphone, Xiaomi positioniert sich immer deutlicher als Vorreiter in Sachen Innovation. Wir blicken auch weiterhin gespannt in Richtung Fernost und halten euch auf dem Laufenden.