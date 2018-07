Xiaomi soll ebenfalls an faltbarem Smartphone arbeiten

Xiaomi entwickelt offenbar selbst ein faltbares Smartphone – wie es wohl auch schon Samsung und Huawei machen. Allerdings könnte das Xiaomi-Modell seiner Konkurrenz eine Sache voraus haben – sofern der Hersteller nicht von seiner bisherigen Vorgehensweise abweicht.

Sowohl Xiaomi als auch Oppo entwickeln ein faltbares Smartphone, wie Android Authority unter Berufung auf ET Times berichtet. Grundlage dieser Behauptung sei, dass beide Unternehmen mit Zulieferern arbeiten, die wohl Teile für faltbare Smartphones und Displays herstellen.

Auseinanderfalten statt Zusammenfalten

Der Quelle zufolge soll Xiaomi an einem Design arbeiten, bei dem das Smartphone auseinandergefaltet werden kann. Somit ist es vielleicht möglich, das Gerät auf Tablet-Größe auszuklappen. Damit könnte der Hersteller einen anderen Weg als die Konkurrenz gehen: Samsungs faltbares Modell können Nutzer angeblich nach innen falten – was eher auf eine Art weiterentwickeltes Klapp-Smartphone hindeutet. Patent-Zeichnungen deuten bereits darauf hin, dass der südkoreanische Hersteller eher an einem Galaxy Note arbeitet, das ungefähr in der Mitte zusammenfaltbar ist.

Ein faltbares Smartphone von Xiaomi hätte womöglich einen kleinen Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Der chinesische Hersteller bietet seine Geräte in der Regel zu sehr günstigen Preisen an. Somit könnte das Falt-Modell weniger als das von Samsung, Huawei, Oppo und Co. kosten. Wann das spezielle Xiaomi-Smartphone in den Handel gelangen könnte, geht aus der Quelle nicht hervor. Derzeit heißt es, dass Huawei wohl das erste faltbare Gerät in den Handel bringen wird – zumindest sei dies der Plan des Unternehmens. Anfang 2019 sei dann Samsung mit dem Galaxy X oder Galaxy F an der Reihe.