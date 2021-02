Xiaomi überholt Konkurrenz: Hersteller wird in Deutschland immer beliebter

Lange war Xiaomi ein Geheimtipp unter den Smartphone-Marken in Deutschland, mittlerweile ist der Hersteller präsenter denn je. Besonders die Online-Nachfrage ist ordentlich angestiegen. Wie eine Analyse jetzt zeigt, hat Xiaomi hierzulande mittlerweile sogar einen direkten Konkurrenten überholt.

Erst vor kurzem bestätigte der chinesische Smartphone-Hersteller, dass auch das neue Flaggschiff Xiaomi Mi 11 nach Deutschland kommen wird. Mit einem Top-Modell, das trotz der High-End-Ausstattung preislich unter der Konkurrenz liegen dürfte, macht das Unternehmen weiter auf sich aufmerksam. Wie beliebt der Hersteller mittlerweile hierzulande ist, zeigt die Analyse des Preisvergleich-Portals idealo zur Nachfrage von Smartphone-Marken über das Jahr 2020. Dabei schafft es Xiaomi, den heimischen Konkurrenten Huawei zu überholen.

Huawei abgeschlagen: Xiaomi-Smartphones doppelt so beliebt

Xiaomi: Nachfrage auf idealo im Vergleich zu Huawei (© 2021 idealo.de)

Die Untersuchung von idealo offenbart: Im Direktvergleich lässt Xiaomi den Konkurrenten Huawei zur Mitte des Jahres im Juni 2020 bei der monatlichen Nachfrage hinter sich. Dafür rechnete das Portal das Interesse an allen Smartphones der Hersteller zusammen. Genaue Modelle nennt idealo dabei allerdings nicht. Im November 2020 baute Xiaomi seinen Vorsprung auf 114 Prozent aus und ist damit auf der Vergleichsplattform doppelt so nachgefragt wie Huawei.

Diese Entwicklung kommt natürlich nicht ganz unerwartet: Aufgrund des US-Banns mussten beispielsweise die technisch weiterhin beeindruckenden Huawei-Smartphones P40 Pro und Mate 40 Pro komplett ohne Google-Dienste auskommen. Trotz der eigenen App Gallery ist dieser Umstand für viele Kunden eine nur schwer zu überbrückende Hürde beim Smartphone-Kauf.

Xiaomi als Verfolger: Apple weiterhin an der Spitze

Xiaomi: Nachfrage auf idealo im Vergleich zu Apple und Samsung (© 2021 idealo.de)

Auch wenn Xiaomi hierzulande immer mehr Smartphones verkauft, bleiben Apple und Samsung basierend auf den Daten von idealo weiterhin klar in Führung. iPhones werden auf der Plattform rund viermal so stark nachgefragt wie Xiaomis Geräte. Das Interesse an Samsung-Handys ist rund dreimal so hoch. Aber auch das riesige Aufgebot des südkoreanischen Herstellers kann Apple letztlich nicht den Rang ablaufen. Nachdem Huawei mit seinem starken Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Weg zur unangefochtenen Spitze war, bleibt abzuwarten, ob Xiaomi Ähnliches vollbringen wird.