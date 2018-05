Xiaomi Valentino: Benchmark verrät erste Details zum Smartphone

Der chinesische Hersteller Xiaomi arbeitet angeblich an einem Smartphone mit dem Codenamen "Valentino". In dem Modell steckt wohl der neue Mittelklasse-Chipsatz von Qualcomm. Ein Gerät mit dem italienischen Namen und dem Snapdragon 638 ist zumindest in der Datenbank von Geekbench aufgetaucht.

Der Single-Core-Score im Benchmark liegt demnach bei 1.485 Punkten, mehrere Kerne erreichen 5.440 Punkte. Der Nachfolger des Snapdragon 636, der unter anderem im Redmi Note 5 und Honor 8 steckt, schneidet laut dem Portal besser ab als ein Snapdragon 650 und etwas schwächer als ein Snapdragon 820.

Zum Snapdragon 638 selbst gibt es noch keine offiziellen Informationen. Der Chipsatz könnte auf den Grafikprozessor Adreno 509 zugreifen, vermutet GizmoChina. Es sei jedoch auch eine bessere Version denkbar. Bei Geekbench wird dem Octa-Core-CPU eine Taktrate von 1,44 GHz zugeschrieben. Der Arbeitsspeicher soll bei 6 GB liegen. Das wäre für ein Mittelklasse-Gerät sehr üppig – mehr RAM bieten selbst die meisten Premium-Smartphones nicht. Auf dem Xiaomi Valentino läuft zudem offenbar Android 8.1 Oreo.

Wann Xiaomi sein Mittelklasse-Smartphone offiziell vorstellt, ist bislang nicht bekannt. Am 10. Mai 2018 wird das Unternehmen zunächst das Xiaomi Redmi S2 der Öffentlichkeit präsentieren. Das Smartphone wird wahrscheinlich von einem Snapdragon 625 angetrieben. Das Display soll knapp 6 Zoll groß sein und in HD Plus auflösen. Gerüchten zufolge verfügt das günstige Smartphone über eine Dualkamera.