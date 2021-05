Seit dem Siegeszug des Smartphones in den 2000er Jahren hat sich am Design der Geräte kaum etwas Fundamentales geändert. Anbieter wie Samsung brachten zwar klapp- und faltbare Handys auf den Markt, doch bislang bleibt der Erfolg aus. Xiaomi tüftelt derweil an einem Zylinder-artigen Modell.

Nachdem Oppo schon Ende 2020 ein Smartphone-Konzept mit Rollmechanismus vorstellte, versucht sich auch Xiaomi an innovativen Handy-Designs. Das chinesische Unternehmen meldete ein Patent für ein neuartiges Smartphone an, das auf die übliche flach-rechteckige Bauweise verzichtet. Stattdessen sieht das Xiaomi-Gadget in den publik gewordenen Schemazeichnungen wie ein Zylinder aus.

Unsere Empfehlung Anzeige

Oppo Reno 4Z 5G

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

Duale Front-Kamera (für perfekte Selfies)

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 21,6 MBit/s) 18,99 € mtl./24Monate: 14,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Zylinder-Design inklusive ausrollbarem Display

Aus der Patentbeschreibung gehen bereits einige Details zu der möglichen Funktionsweise des Geräts hervor. Demzufolge lässt sich das im Zylinder-Gehäuse integrierte Display ausrollen, sodass Anwender eine große Benutzeroberfläche inklusive Touch-Eingabe erhalten. Wie groß das Gehäuse schlussendlich werden soll, ist anhand der Zeichnungen nicht genau zu erkennen. In jedem Fall dürfte das rollbare Display mindestens die Größe aktueller Smartphones aufweisen. Xiaomi könnte sich auch an den größeren Displays von Falt-Geräten wie dem Samsung Galaxy Z Fold 2 orientieren. Definitiv wird das Zylinder-Gadget völlig anders aussehen als andere Xiaomi-Handys.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB

+ Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

120 Hz AMOLED Display (Sanfte Gleichmäßigkeit & schnelle Reaktion )

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 21,6 MBit/s) 17,99 € mtl./24Monate: 15,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Kamera und Lautsprecher integriert

Zusätzlich zum Gehäusedesign und dem Displaymechanismus lassen die Schemazeichnungen auch Rückschlüsse bezüglich der von Xiaomi anvisierten Features zu. Wie jedes Smartphone soll auch das Zylinder-Handy eine Kamera mit mehreren Objektiven bieten. Das dazu benötigte Modul ist am runden Gehäuse als hervorstehendes Bauteil angebracht. Damit ihr das Smartphone zur Medienwiedergabe und als Freisprech-Anlage verwenden könnt, sind auf der Oberseite Lautsprecher integriert.

Wie meist bei Patenten bleibt vorerst unklar, ob Xiaomi tatsächlich die Veröffentlichung eines entsprechenden Geräts plant. Unter Umständen handelt es sich vorrangig um eine Designstudie, deren Ergebnisse auch in ein anderes Produkt einfließen können. Zudem wird das Unternehmen zunächst über viele Tests ausloten, ob sich derartige Designs im Alltag überhaupt bewähren.

Deal Oppo Reno 4Z 5G

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB 18,99 € mtl./24Monate: 14,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Deal Oppo Find X3 Lite 5G

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB

+ Oppo Band Sport 21,99 € mtl./24Monate: 19,99 einmalig: 1,00 € zum shop