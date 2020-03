Vor Kurzem haben wir uns ein wenig darüber echauffiert, das Huawei beim P40 Pro wohl wieder auf 40-Watt-Fast-Charging setzen wird. Xiaomi ist da schon deutlich weiter: Das Unternehmen kündigt auf Twitter zwar ebenfalls schnelles Aufladen mit 40 Watt an – allerdings ohne Kabel!

Regelmäßige CURVED-Leser wissen: Wireless Charging ist in der Regel deutlich langsamer als das Aufladen mit Kabel. Xiaomi hat offenbar vor das zu ändern, wie folgender Tweet andeutet:

Darin weist der Hersteller darauf hin, dass er bereits Branchenführer ist, was schnelles kabelloses Aufladen anbelangt. Wir erinnern uns: Beim Mi 9 Pro 5G hat Xiaomi 30-Watt-Wireless-Charging eingeführt. Damit steht das Smartphone (4000 mAh) in 69 Minuten wieder voll im Saft. Das war offenbar nur der Anfang: "Jetzt könnt ihr einen 4000-mAh-Akku in nur 40 Minuten voll aufladen", heißt es nämlich weiter. Wie das in der Praxis abläuft, demonstriert das Video in dem Tweet.

40 Watt, 40 Minuten, 4000 mAh

Der halbminütige Clip zeigt tatsächlich, wie ein Xiaomi-Smartphone mit 4000-mAh-Akku in 40 Minuten voll aufgeladen ist. Allerdings handelt es sich dabei um einen Prototyp und nicht etwa um ein serienreifes Gerät. Dementsprechend fragt der Hersteller in dem Tweet auch, welches Smartphone er mit dem 40-Watt-Fast-Charging ausstatten soll. Gegenüber Android Authority verriet Xiaomi, das Feature für das Mi 10 Pro getestet zu haben. Letztendlich hat es die Funktion dann aber leider nicht in das Gerät geschafft.

Der Hersteller möchte sich zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht festnageln lassen: Es gebe noch keine Timeline für den kommerziellen Release. Tatsächlich haben wir vor einer Weile bereits ein ähnliches Video gesehen. Darin demonstriert Xiaomi kabelgebundenes Fast Charging mit 100 Watt. Auch diese Technologie war noch nicht für den Einsatz im Mi 10 Pro bereit: Xiaomis aktuelles Flaggschiff lässt sich mit maximal 50 Watt aufladen.

Aber: Der Sprung von 30 auf 40 Watt ist nicht so groß wie der von 50 auf 100 Watt. Dementsprechend könnte bald das erste Xiaomi-Smartphone so schnell kabellos aufladen wie Huaweis Premium-Geräte kabelgebunden. Wir sind gespannt, in welchem Gerät das 40-Watt-Wireless-Charging Premiere feiert.