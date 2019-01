Xiaomi zeigt sein erstes faltbares Smartphone

Xiaomi arbeitet an einem faltbaren Smartphone. Das typische "mi" muss in den Namen mit rein.

Xiaomi arbeitet an einem faltbaren Smartphone und das hat nicht nur eine, sondern zwei Falt-Stellen. Damit kann man seinen Touchscreen von Tablet-Größe auf Smartphone-Maße schrumpfen.

Der erste Auftritt von Xiaomis Falt-Smartphone kommt ohne große Bühne und laute Effekte aus. Stattdessen postet Pressesprecher Donovan Sung ein Video, in dem der Xiaomi-Mitgründer und Präsident Bin Lin, den Prototypen des Smartphones vorführt und faltet.

Seiten umklappen

Anders als bei den faltbaren Smartphones von Samsung oder Royole klappt der Xiaomi-Prototyp nicht in der Mitte. Bin Lin hält zuerst ein kleines Tablet in der Hand und startet auf ihm einige Apps. Etwa nach der Hälfte des 50-sekündigen Videos dreht er das Gadget um 90 Grad und klappt die beiden Seiten nach hinten. Nun hält er das Smartphone in der Hand. Das Gerät erkennt den kleineren Bildschirm automatisch und passt die Anzeige entsprechend an. Die Apps lassen sich ganz normal weiter nutzen. Die nach hinten geklappten Bereiche des Displays zeigen noch den Bildschirmhintergrund, aber keine Apps mehr an.

Einen Namen scheint das Falt-Smartphone noch nicht zu haben. Auf Twitter schlug ein Nutzer direkt "origaMi" vor – und trifft damit genau ziemlich genau ins Schwarze. In fast allen Produktnamen von Xiaomi kommt das Wort "mi" vor.

Wann aus dem Testgerät ein fertiges Smartphone wird, hat Xiaomi nicht verraten – aber der Prototyp sieht schon sehr fortgeschritten aus. Die Chancen stehen somit gut, dass es noch 2019 kommt. Die Angaben zu technischen Details des Falt-Smartphones fallen angesichts des Entwicklungstands noch sehr spärlich aus. Einzig Android als Betriebssystem kann man sicher erkennen.