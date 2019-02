Xperia 1: So soll der Nachfolger des Xperia XZ3 aussehen

Das Xperia XZ4 soll eine andere Bezeichnung erhalten. Angeblich nennt Sony das kommende Top-Smartphone Xperia 1. Der in der Regel zuverlässige Leak-Experte Evan Blass hat außerdem bereit ein Bild veröffentlicht, auf dem das Gerät zu sehen sein soll.

Der Tweet am Ende des Artikels zeigt das mutmaßliche Sony Xperia 1 in Violett. Neue Details zu den technischen Spezifikationen verrät Evan Blass nicht. Gerüchten zufolge soll das Gerät ein Display besitzen, das für Kinofilme optimiert ist: Dafür sorgt offenbar ein für Smartphone ungewöhnliches Bildformat von 21:9. Das nun veröffentlichte Renderbild spricht dafür, dass der Hersteller tatsächlich ein solches Display verbaut.

Triple-Kamera auf der Rückseite

Außerdem geht aus dem Leak hervor, dass Sony auch dieses Mal auf eine Notch verzichtet. Statt in einer solchen Display-Aussparung scheint sich die Frontkamera im oberen Bildschirmrand zu befinden. Andere Hersteller setzten zuletzt auf ein Loch im Display – wie etwa Samsung beim Galaxy S10. Ein weiteres Detail, das uns das Bild verrät: Auf der Rückseite des Sony Xperia 1 befindet sich anscheinend wie vermutet eine Triple-Kamera.

Die mutmaßliche Umbenennung von Xperia XZ4 zu Xperia 1 spricht dafür, dass Sony die Bezeichnung seiner Smartphones vereinfachen will. Womöglich ist aber auch das Gegenteil der Fall: Der Hersteller will angeblich weitere Modellserien umbenennen. Das Xperia XA3 soll tatsächlich Xperia 10 heißen. Ein Mittelklasse-Modell würde also demnach die "10" im Namen tragen, das Top-Modell die "1" – unter Umständen könnte das verwirrend auf einige Nutzer wirken.

Ob es wirklich so kommen wird, erfahren wir wohl schon in Kürze: Am 25. Februar 2019 steht eine Pressekonferenz des Herstellers an. Sie findet im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) statt, auf dem Sony aller Voraussicht nach diverse neue Smartphone vorstellen wird.