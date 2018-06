Xperia-Smartphones: Sony hält nicht viel vom trendigen 18:9-Format

Sony geht, was das Design seiner Xperia-Smartphones betrifft, einen eigenen Weg und folgt nicht bedingungslos jedem Trend. Auf seiner japanischen Webseite erklärt der Hersteller, warum er eigentlich das 16:9-Format und nicht das angesagte 18:9-Seitenverhältnis bevorzugt.

Das kommende Sony Xperia XZ2 Premium hat ein Seitenverhältnis von 16:9. Die Entwickler vertrauen damit weiter auf das Format, das die letzten Jahre zu einer Art Standard wurde, zuletzt bei neuen Top-Modellen allerdings immer seltener anzutreffen ist. Aus der Sicht von Sony ergibt es wenig Sinn, ein Modell mit einem 4K-Bildschirm zu produzieren und gleichzeitig auf ein videounfreundliches Display-Format wie 18:9 zu setzen. Das erklärte das Unternehmen laut Phone Arena auf seiner japanischen Webseite.

Video-Spaß ohne Balken

Das Xperia XZ2 Premium mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln wurde unter anderem dafür entwickelt, hochauflösende Videos zu genießen, heißt es. Da viele Inhalte aber im 16:9-Format erstellt werden, würde das Erlebnis bei einem anderen Seitenverhältnis nur durch unschöne Balken gestört. Es komme daher immer darauf an, wie ein Smartphone genutzt werde.

Das erklärt wohl auch, warum Sony bei den beiden Flaggschiffen Xperia XZ2 und XZ2 Compact trotzdem auf ein 18:9-Seitenverhältnis setzt. Die beiden stellen Inhalte zwar immerhin in FHD+ (2160 x 1080 Pixel) dar, der Fokus von Sony scheint hier allerdings nicht so stark auf der Wiedergabe von Videos zu liegen. In diesem Fall habe sich Sony eigenen Aussagen zufolge für 18:9 entschieden, da dieses Seitenverhältnis in anderen Anwendungsszenarien durchaus Vorteile biete.