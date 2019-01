Xperia: Sony beendet angeblich Compact-Reihe

Stampft Sony seine Compact-Reihe ein? Der Hersteller könnte kein Xperia XZ4 Compact geplant haben. Diverse Portale stellen die These zumindest auf, nachdem sie mit einem leitenden Sony-Mitarbeiter sprachen.

Immer wieder war Don Mesa angeblich am Ausweichen, als er auf das Xperia XZ4 Compact angesprochen wurde, berichtet PhoneArena. Sony Mobiles Vice President of Marketing für Nordamerika ließ demnach viel Raum für Interpretationen. Die Serie ist eigentlich bei Nutzern beliebt, die kompakte Handys schätzen. Mesa stellte auch fest, dass es schon immer Märkte für die unterschiedlichsten Smartphone-Größen gegeben hätte. "Die Leute wollen aber immer mehr Platz, um Inhalte darzustellen", sagte Mesa zu Digital Trends.

Kamera-Experte steht für neue Strategie

"Wir haben eine Menge Veränderungen durchgemacht", hielt er zudem fest. Das Unternehmen hätte jeden Stein umgedreht. Bei Sony soll es ein Umdenken gegeben haben, da die Verkaufszahlen anscheinend weiter schwächeln. Für die neue Strategie ist Shigeki Ishizuka verantwortlich, der den Hersteller bereits im Kamera-Segment in ruhiges Fahrwasser manövrierte.

Sony veröffentlichte in 2018 das XZ2 in einer kompakten Version, schon das XZ3 hat hingegen kein Compact-Modell mehr erhalten. Der Nachfolger, das Sony Xperia XZ4, wird auf dem Mobile World Congress 2019 in Barcelona erwartet. Das Smartphone verfügt angeblich über einen OLED-Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 21:9, der sich ideal zum Ansehen von Filmen eignet. Es dürfte interessant sein, auf welches Kamerasystem Sony setzen wird. Das XZ2 Premium hat eine Dualkamera, beim XZ3 vertrauen die Entwickler wieder auf ein einziges Objektiv.