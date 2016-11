Xperia X: Nougat-Konzeptversion enthält Sicherheitsupdate für November

Die Beta von Android Nougat für das Xperia X ist in vollem Gange

Teilnehmer von Sonys "Concept for Android"-Programms dürfen sich ein Xperia X-Update für die Android Nougat-Beta herunterladen. Die Version mit der Build-Nummer 38.1.A.0.34 enthält neben einigen neuen Features auch Googles Sicherheitspatches für November, wie Xperiablog meldet.

Somit hat Sony das erste monatliche Update seit dem Start des Beta-Programms veröffentlicht. Bei dem aktuellen Download handelt es sich um eine stabile Fassung; parallel dazu erscheinen auch wöchentliche Updates, die allerdings noch mehr Fehler enthalten könnten. Zu den weiteren Neuerungen des Nougat-Updates gehört unter anderem die Unterstützung der Bildverbesserungs-Software X-Reality innerhalb der Album-App.

Nougat-Release weiterhin unbekannt

Eine neue Version von Xperia Home ist auch im Download inbegriffen, allerdings nicht ganz fehlerfrei. Xperiablog zufolge kommt es im Zusammenspiel mit Icon-Packs zu Problemen: Wer bereits eines verwendet, muss es in den Einstellungen vor dem Update deaktivieren. Bugfixes für den Fingerabdrucksensor und das Radio sind ebenfalls im Sicherheitsupdate enthalten.

Das "Concept for Android"-Programm ist bislang offenbar nur auf ausgesuchte Teilnehmer in Schweden beschränkt, bietet dafür aber bereits einen Ausblick darauf, was hiesige Nutzer zum Rollout erwartet. Das Xperia XZ und X Compact haben zwar ebenfalls noch kein Nougat erhalten, dafür aber bereits das Sicherheitsupdate für November. Wann Android-Nougat für die Xperia X-Familie offiziell verfügbar gemacht wird, ist weiterhin noch offen. Zum Teil hängt es wohl auch davon ab, wie rund die Beta-Version läuft.