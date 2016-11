Xperia X Performance erhält Nougat-Update als erstes Gerät von Sony

Sony Mobile hat den Rollout von Android 7.0 Nougat gestartet – zunächst jedoch nur für das Xperia X Performance: Damit erhält das aktuelle Vorzeigemodell des japanischen Herstellers die Aktualisierung als erstes Sony-Gerät.

Die Build-Nummer des Firmware-Updates lautet 39.2.A.0.327 für das Xperia X Performance in der Single- und in der Dual-SIM-Version, berichtet XperiaBlog. Das Update auf Android 7.0 Nougat soll zunächst in "ausgewählten Regionen" bereitgestellt werden – welche Märkte dies zum Beginn des Rollouts genau betrifft, bleibt allerdings zunächst offen. Wenn Ihr nicht auf die automatische Benachrichtigung warten wollt, könnt Ihr in den "Einstellungen" des Smartphones unter "Über das Gerät" und "Updates" nachsehen, ob die Aktualisierung bereits zur Verfügung steht.

Weitere Xperia X-Geräte folgen

Solltet Ihr ein anderes Sony-Smartphone als das seit Juli 2016 in Deutschland erhältliche Xperia X Performance besitzen, müsst Ihr Euch unter Umständen noch etwas gedulden, bis das Nougat-Update ausrollt. Zu den Geräten, die mit der Aktualisierung ausgestattet werden sollen, gehören unter anderem die Modelle Xperia X, Xperia XA, Xperia X Compact, die Geräte der Xperia Z5-Reihe und das Xperia Z3 Plus.

Nachdem bereits das LG G5 und das HTC 10 in einigen Regionen das Update auf Android 7.0 Nougat erhalten haben, folgt nun also mit dem Xperia X Performance das erste Gerät von Sony. Wenn Ihr wissen wollt, welche Geräte namhafter Hersteller wann mit der Aktualisierung auf die neueste Android-Version versorgt werden sollen, könnt Ihr in unserer umfangreichen Übersicht zum Thema nachsehen.