Xperia X und X Compact erhalten Update auf Android 7.0 Nougat

Das Xperia X Performance hat sein Nougat-Update bereits erhalten. Nun startet Sony den Rollout der Aktualisierung auch für das Xperia X und das Xperia X Compact. Hierzulande ist das Update zwar noch nicht angekommen, doch sollte es laut Xperia Blog nur eine Frage von Tagen sein, bis die Software in weiteren Regionen und Ländern verfügbar ist.

Bislang hat Sony das Android Nougat-Update für das Xperia X und das X Compact demnach in ausgewählten Regionen wie Australien, Südamerika, dem mittleren Osten, Russland, der Türkei, Thailand und Vietnam bereitgestellt. Eine weitere Testphase, wie sie manche Hersteller nach einem begrenzten Release in einem oder mehreren Ländern durchführen, ist nicht zu erwarten. Sony hat in den vergangenen Monaten bereits Konzeptversionen an ausgewählte Nutzer verteilt und diese stetig weiterentwickelt.

Update auf Android 7.1.1 folgt

Sony konzentriert sich aktuell sehr auf einen schnellen Rollout und eine flotte Entwicklung weiterer Updates für das Xperia X und dessen Ableger. Das zeigt nicht nur der vergleichsweise frühe Release der Aktualisierung auf Android Nougat, sondern auch die Ankündigung für das darauffolgende Update.

Schon vor etwa einer Woche soll Sony nämlich versprochen haben, dass das Unternehmen nach Google selbst der nächste Hersteller sein wird, der eine Aktualisierung auf Android 7.1.1 veröffentlichen wird. Wann genau der Release dieses Updates erfolgen wird, erklärte Sony allerdings noch nicht.