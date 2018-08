Xperia XA2 und XA2 Ultra erhalten Sicherheitsupdate für Juli 2018

Mit dem Xperia XA2 und Xperia XA2 Ultra erhalten aktuell zwei Smartphones aus dem Hause Sony ein Firmware-Update. Bei dem Patch handelt es sich offenbar um ein reines Sicherheitsupdate ohne weitere Neuerungen. Mit der Aktualisierung für Juli 2018 ändert sich die Build-Nummer der beiden Smartphones von 50.1.A.10.40 auf 50.1.A.10.51, berichtet Xperia Blog.

Teil der Aktualisierung ist unter anderem der Android-Sicherheitspatch für Juli, der in erster Linie vorhandene Sicherheitslücken schließt. Ob und welche Verbesserungen der Patch sonst noch mitbringt, ist nicht bekannt. Nach dem letzten Update berichteten einige Nutzer allerdings, dass sie Probleme mit der Bluetooth-Funktion hätten. Ersten Reaktionen auf das Juli-Update zufolge besteht der Fehler bei betroffenen Nutzern weiterhin.

Update erfolgt "over the air"

Wie gewohnt wird ein solches Update in Wellen ausgerollt, sodass erst nach und nach immer mehr Nutzer den Download starten können. Welche Regionen als Erstes bedient werden, ist nicht bekannt. Das Update kommt OTA ("over the air") auf das Xperia XA2 und Xperia XA2 Ultra. Eine Information über die Größe der Datei liegt nicht vor. Sicherheitshalber solltet ihr das Update aber nur herunterladen, wenn ihr mit einem WLAN verbunden seid.

Bei dem Sony Xperia XA2 handelt es sich um ein Smartphone der Mittelklasse, dem mit dem Xperia XA2 Ultra ein großer Bruder zur Seite steht. Das XXL-Gerät verfügt unter anderem über zwei Kameras auf der Vorderseite. In seinem Test erklärt Jan unter anderem, warum ein solches Duo nicht automatisch eine Dualkamera ist.