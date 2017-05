Xperia XZ Premium: Beeindruckendes Video demonstriert die Superzeitlupe

Das Xperia XZ Premium nimmt Videos mit 960 fps auf und ermöglicht es, Clips in beeindruckender Slow Motion zu drehen. Sony zeigt in einem Video, was die Kamera leisten kann, und kündigt den kurzen Trailer als den ersten Film in Superzeitlupe an, der mit einem Smartphone jemals gedreht wurde.

In dem auf YouTube veröffentlichten Clip präsentiert Sony seine neue Motion Eye Kamera-Technologie. Der Film wurde ausschließlich mit dem künftigen Sony-Flaggschiff aufgenommen und sticht mit seiner Superzeitlupe hervor. Anwesende Journalisten drehten das Video unter der Regie von Filmemacher Chris Cairns auf einer Presseveranstaltung in Lissabon.

Neue Dynamik durch Super-Slow-Motion

Dank der 960 Bilder, die pro Sekunde aufgenommen werden, fängt die Kamera selbst kleine Farbspritzer oder Wassertropfen in ihrer Bewegung ein und gibt Actionszenen wie einem Salto eine ganz neue Dynamik Aufgelöst werden die Videos in HD. Der Zeitlupenmodus wird durch einen Tastendruck während der normalen Videoaufnahme ausgelöst und dauert nur 0,18 Sekunden an. Der Effekt erstreckt sich im Endeffekt dann auf fünf Sekunden, in denen die Welt stillzustehen scheint.

Release im Juni

Das Xperia XZ Premium verfügt über ein 5,5 Zoll großes 4K-HDR-Display mit 2160 x 3840 Pixeln. Vielversprechend ist auch der erste Leistungscheck. Einem Benchmark zufolge schlagen sich der schnelle Snapdragon 835 und 4 GB RAM achtbar, scheinen aber etwas langsamer als das Galaxy S8 von Samsung zu sein.

Das Xperia XZ Premium ist seit dem 5. Mai 2017 vorbestellbar und ab Juni im Handel erhältlich. Der Sony-Gigant erscheint mit einigen Vorschusslorbeeren: Im Rahmen des MWC in Barcelona wurde das Top-Modell mit dem Global Mobile Award als bestes neues Smartphone ausgezeichnet.