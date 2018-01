Xperia XZ Pro: Hinweise auf Dualkamera und Design

Sony soll Gerüchten zufolge bald das Xperia XZ Pro herausbringen. Vorstellen könnte der Hersteller es bereits auf dem MWC 2018 im Februar. Nun gibt es neue Hinweise zu Design und Kamera des Geräts.

Einen Monat vor dem MWC 2018 sind Skizzen zu einem mutmaßlichen Sony-Smartphone aufgetaucht, bei dem es sich laut PhoneCorridor um das Xperia XZ Pro handeln könnte. Sie zeigen das Gerät sowohl von vorne als auch von hinten. Auffälligstes Merkmal ist das Sony-typische kantige Gehäuse, das der Hersteller anscheinend auch bei diesem Modell beibehalten wird. In dem Tweet am Ende des Artikels könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen.

Wo ist der Rand?

Die Webseite schreibt, dass die Skizzen ein "randloses Display" zeigen. Tatsächlich ist nicht ganz klar, wo sich der Rand überhaupt befinden soll. Wenn überhaupt, ist eine Umrandung oberhalb des Hörers und unterhalb des Mikrofons zu erkennen. Vermutlich wird der Screen aber letztendlich größere Ränder oben und unten aufweisen. Gerüchten zufolge soll der Bildschirm dennoch ein echtes Highlight sein – möglicherweise erhält das Xperia XZ Pro ein 5,7 Zoll großes 4K-OLED-Display. Das XZ Premium hat zwar ebenfalls einen so hochauflösenden Bildschirm, allerdings setzt dieser noch auf die LCD-Technologie.

Wir sind in jedem Fall gespannt auf das finale Gerät. Im Herbst 2017 hatte Sony eigentlich ein komplett neues Smartphone-Design angekündigt, aber ein Gerät in neuer Optik wurde seitdem noch nicht präsentiert. Bei den 2018 bisher vorgestellten Xperias war davon ebenso noch nicht viel zu sehen, obwohl Sony deren Displays bereits als randlos bezeichnet – womöglich ist damit "randlos für Sony-Verhältnisse" gemeint. Immerhin stattete der Hersteller die Modelle aber mit leistungsfähigen Kameras aus und auch das Xperia XZ Pro wird in dieser Hinsicht wohl keine Ausnahme darstellen. Den Skizzen zufolge soll es als erstes Smartphone des Unternehmens eine Dualkamera erhalten.