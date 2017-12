Xperia XZ, XZs und X Performance erhalten Sicherheitsupdate für Dezember

Die Aktualisierung hebt die Build-Nummer von 41.3.A.0.401 auf Version 41.3.A.2.24, wie die Webseite Xperia Blog berichtet. Das Update statte das Xperia XZ, XZs und X Performance mit dem Sicherheitspatch für Dezember 2017 aus. Das Update sollte euch OTA (over the air) angeboten werden, sobald es in Deutschland verfügbar ist. Ist das nicht der Fall, könnt ihr in den Einstellungen auch selbst danach schauen und die Installation gegebenenfalls von dort starten.

Update schließt Android-Sicherheitslücken

Der Sicherheitspatch für Dezember adressiert wie immer generelle Schwachstellen von Android. Genauere Informationen darüber, um welche es sich dabei handelt, findet Ihr auf der offiziellen Seite zum Google-Sicherheitspatch. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass das Update auch einige Sicherheitslücken schließt, die speziell das Xperia XZ, das Xperia XZs und das Xperia X Performance betreffen.

Laut Xperia Blog sollen sich einige Besitzer des Xperia XZ über das Oreo-Update beschwert haben. Bemängelt hätten diese vor allem die Performance und die Akkulaufzeit nach der Aktualisierung. Möglicherweise könnte das nun veröffentlichte Sony-Update diese Probleme beheben. Falls ihr einen Effekt auf Akkulaufzeit oder Leistung Eures Xperia XZ feststellt, könnt ihr uns gern in den Kommentaren darüber informieren.