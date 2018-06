Xperia XZ2 Premium: Startdatum für Sonys Flaggschiff bekannt

Sony hat das Xperia XZ2 Premium bereits im April 2018 vorgestellt, doch zwei Informationen fehlten bislang: der Preis und das Datum für die Markteinführung. Diese liefert das Unternehmen nun.

Das Xperia XZ2 Premium kostet zum Start in den USA knapp 1000 Dollar, teilt Sony Mobile in einer Pressemitteilung mit. Das Smartphone soll in den USA ab dem 30. Juli 2018 erhältlich sein. Vorbesteller können sich ihr Exemplar bereits ab dem 9. Juli sichern, als Gratis-Zugabe gibt es dann die kabellosen Kopfhörer Sony Xperia Ear Duo. Diese kosten ansonsten 279,99 US-Dollar.

Teurer als der Vorgänger

Informationen zu anderen Märkten gibt es bislang keine, und aktuell wird Sonys erstes Modell mit Dualkamera auf dessen deutscher Seite auch noch gar nicht gelistet. Sollte das Smartphone auch hierzulande erscheinen, dann wahrscheinlich ebenfalls relativ zeitnah und zu einem ähnlichen Preis. Das Xperia XZ2 Premium würde hierzulande mit vermutlich 950 Euro deutlich teurer sein als der Vorgänger, der zum Start im Juni 2017 knapp 750 Euro kostete.

Das Sony XZ2 Premium verfügt über einen 5,8 Zoll großen 4K-Bildschirm und eine Dualkamera, deren Linsen mit 19 MP und 12 MP auflösen. Der Hersteller wirbt damit, dass weltweit kein Smartphone Videos mit einer so hohen ISO-Empfindlichkeit (12.800) aufnehmen kann. Bei Bildern kommt die Kamera sogar auf einen ISO-Wert von bis zu 51.200. Unterstützt werden die Werte von dem Feature "Motion Eye Kamera", das bei schwierigen Lichtverhältnissen für eine gute Bildqualität und viele Details sorgen soll. Im Inneren befindet sich zudem ein Snapdragon 845, der mit 6 GB RAM und 64 GB internem Speicher zusammenarbeitet.