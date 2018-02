Xperia XZ2: Sony-Video erklärt euch die Features

Im Rahmen des MWC 2018 hat Sony das Xperia XZ2 offiziell enthüllt. Nun hat das Unternehmen aus Japan auch zwei Videos zu dem Smartphone auf YouTube veröffentlicht. In dem einen steht das Aussehen des Gerätes im Vordergrund, das andere erklärt euch die Funktionen.



Bei dem neuen Design habe Sony "an die Nutzer gedacht", wie die Sprecherin in dem Video zu den Features von Xperia XZ2 und XZ2 Compact erklärt. Ihr findet den Clip oberhalb des Artikels. Das Glas sei dreidimensional geformt und liege auch dank der Rundungen gut in der Hand. Insgesamt sei bei der Entwicklung viel Wert darauf gelegt worden, wie sich das Smartphone anfühlt.

Vibrationen und Superzeitlupe

Neben dem großen Display mit schmalen Rändern eigne sich das Xperia XZ2 auch aus einem anderen Grund hervorragend zum Ansehen von beispielsweise Musikvideos: Das "Dynamic Vibration System" sorgt zudem dafür, dass ihr die "Action in den Händen spürt". Ein Blick in den schematischen Aufbau zeigt euch, wie die Vibrationen erzeugt werden. Dazu kommen noch zwei Frontlautsprecher, die das Medienerlebnis abrunden sollen.

Die Hauptkamera mit 19 MP ermöglicht auch Aufnahmen in Superzeitlupe – mit 960 Bildern pro Sekunde. Außerdem unterstützt die Kamera HDR-Videos in 4K, was zuvor nur mit einer professionellen Filmkamera möglich gewesen sei. Sowohl das Xperia XZ2 als auch das XZ2 Compact ermöglichen dem Video zufolge erstklassigen Sound – auch bei der Übertragung via Bluetooth. Einen Überblick zu den neuen Sony-Smartphones hat euch Guido zusammengetragen.