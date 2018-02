Xperia XZ2 und XZ2 Compact: Das sind die neuen Sony-Smartphones

Sony hat beim Mobile World Congress in Barcelona zwei neue High-End-Smartphones vorgestellt. Wie erwartet folgen die beiden Geräte einer neuen Designlinie und besitzen deutlich schmalere Display-Ränder als ihre Vorgänger von 2017.

Wie die meisten Premium-Smartphones mit Android für das Jahr 2018 werden auch Sonys Xperia XZ2 und Xperia XZ2 Compact vom Snapdragon 845-Chipsatz angetrieben. Die größte Neuerung der beiden High-End-Modelle ist aber sicherlich das überarbeitete Design. Die Display-Ränder wurden stark reduziert, sodass die Vorderseiten beider Geräte nun zu einem sehr großen Teil vom Display eingenommen werden.

Kompakt und doch leistungsstark

Während der HDR-Bildschirm des Xperia XZ2 in der Diagonale 5,7 Zoll misst, ist das Display des XZ2 Compact nur 5 Zoll groß. Beide Anzeigen sind im 18:9-Format gehalten und lösen in FHD+ auf, also mit 2160 x 1440 Pixeln. Während viele andere Hersteller bereits auf 6 GB RAM oder sogar noch mehr Arbeitsspeicher setzen, verbaut Sony in seinen neuen Premium-Smartphones "nur" 4 GB RAM. Ob das aber wirklich zu spürbaren Leistungseinbußen führt, ist fraglich. Der interne Speicher beider Geräte beläuft sich auf 64 GB und darf per microSD-Karte um bis zu 400 Gigabyte erweitert werden. Beide Smartphones besitzen zudem Stereo-Lautsprecher auf der Vorderseite, einen USB-C-Anschluss und eine 19-Megapixel Motion-Eye-Kamera, die auch Videos in 4K und HDR sowie Zeitlupensequenzen mit 960 Full-HD-Bildern pro Sekunde beherrscht.

Das Xperia XZ2 Compact (© 2018 CURVED)

Weitere Neuerungen, die mit dem neuen Design einhergehen, sind der Wegfall des 3,5-Millimeter-Klinkenanschlusses und der neue Fingerabdrucksensor, der nun auf der Rückseite des Xperia XZ2 und des Xperia XZ2 Compact zu finden ist. Auch 2018 zeichnet Sonys Premium-Lineup sich besonders durch den kompakten Ableger aus, der trotz des kleineren Formfaktors die gleiche High-End-Ausstattung enthält wie das Basismodell. In einem weiteren Beitrag erfahrt ihr alles zu den Preisen und zur Verfügbarkeit der Geräte.