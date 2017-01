Xperia Z5 und Co.: Sony setzt Android Nougat-Update in Kürze fort

Der Rollout soll für Xperia Z5 und Co. bald erneut beginnen: Erst vor ein paar Tagen hat Sony das Update auf Android Nougat für viele Geräte der Xperia-Reihe gestartet – und direkt wieder zurückgezogen. Nun meldet sich das Unternehmen und verspricht, die Fehler bald auszuräumen.

In einem Tweet schreibt Sony zu dem Stopp des Rollouts (frei übersetzt): "Wir arbeiten immer noch an den Unstimmigkeiten in Nougat für das Z5, Z3+ und Z4 Tablet – die Priorität hat die Nutzererfahrung. Wir beginnen mit dem erneuten Rollout so bald wie möglich." Demnach scheint die Aktualisierung für das Xperia Z5 und die anderen Geräte mindestens einen schwerwiegenden Bug aufzuweisen, der noch behoben werden muss. Wann genau mit dem Update zu rechnen ist, bleibt offen – es sollte aber in naher Zukunft so weit sein.

Ursache weiterhin unbekannt

Mitte Januar 2017 hatte der Rollout des Updates auf Android Nougat begonnen – zunächst für das Xperia Z5 und das Z5 Premium, kurz darauf auch für das Xperia Z3 Plus und das Xperia Z4 Tablet. Nur drei Tage später meldeten dann mehrere Nutzer, dass die Aktualisierung nicht mehr zur Verfügung steht. Die genaue Ursache für den Stopp ist nach wie vor nicht bekannt.

Bleibt zu hoffen, dass es nicht allzu lange dauert, bis Sony das Nougat-Update für das Xperia Z5, Z3 Plus und Z4 Tablet erneut zur Verfügung stellt – und das der Bug dann tatsächlich ausgeräumt ist. Welche Geräte anderer Hersteller die Aktualisierung erhalten sollen, könnt Ihr unserer umfassenden Übersicht zum Thema entnehmen.