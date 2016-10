Xperia Z5 und Z3 Plus: Update verbessert Bluetooth und Lautstärke

Für die Besitzer eines Sony Xperia Z5, Z5 Compact, Z5 Premium und des Xperia Z3 Plus gibt es ein neues Update, das gerade ausgerollt wird. Mit der Aktualisierung werden nur kleine Änderungen vorgenommen, doch dafür wird auch endlich wieder an der Sicherheit geschraubt, wie XperiaBlog berichtet.

Das Update bringt die Firmware Eures Sony-Smartphone auf die Version 32.2.A.0.305 und versorgt Euch mit vielen Bugfixes und Verbesserungen. Eigentlich schon längst überfällig: Die Xperia Z5-Modelle sowie das Z3 Plus erhalten noch für die Geräte ausstehende Google-Sicherheitsupdates. Vorher wurde lediglich das Sicherheitsupdate April 2016 ausgerollt. Allerdings lässt der Change-Log offen, ob schon das erste Google Sicherheitsupdate vom Oktober 2016 enthalten ist.

Klingeltöne und Benachrichtigungen lauter

Zusätzlich werden noch zwei weitere Änderungen bei den Xperia Z5-Modellen und beim Z3 Plus vorgenommen: Die Lautstärke für Benachrichtigungen und Klingeltöne wurde dem Change-Log zufolge erhöht. Damit sollten Euch nach dem Update wichtige Mitteilungen oder Anrufe auch in lauteren Umgebungen selten entgehen. Zuletzt wird auch noch ein verbessertes "Handling von via Bluetooth verbundenen Geräten" aufgeführt. Was sich dahinter genau verbirgt, lässt sich nicht aus dem Kontext erschließen.

In einem Kommentar unter der Meldung des XperiaBlog erwähnt ein Nutzer, dass in der Aktualisierung nur das Google Sicherheitsupdate vom 1. August enthalten ist. Auch wird ihm nach der Firmware-Installation eine Lade-Optimierung vom Smartphone empfohlen. Dieses Feature soll angeblich die Lebenszeit des Akkus erhöhen, womöglich auf Kosten der maximalen Ladekapazität. Falls Ihr das Update für die Xperia Z5-Modelle und das Xperia Z3 Plus beziehen wollt, könnt Ihr entweder auf den entsprechenden Hinweis Eures Smartphones warten oder manuell unter Euren Einstellungen prüfen, ob es für Euch bereits verfügbar ist.