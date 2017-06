Xperia Z5, Z3 Plus und das Z4 Tablet erhalten Update auf Android 7.1.1

Im Gegensatz zu den meisten anderen Smartphone-Herstellern veröffentlicht Sony seine Updates häufig für mehrere Geräte gleichzeitig. Für Xperia Z5-Geräte, das Z3 Plus sowie das Z4 Tablet ist laut XperiaBlog nun eine solche Aktualisierung mit Android 7.1.1 Nougat erschienen.

Neue Emojis, Launcher-Shortcuts und Co. erhalten nun alle Besitzer eines Xperia Z5, Z5 Compact, Z5 Premium, Z3 Plus und Z4 Tablet. Nachdem das Update mit Android 7.1.1 Nougat vor einigen Tagen schon für das Xperia X und das X Compact erschienen ist, dürfen jetzt auch alle Besitzer eines dieser älteren Geräte zuschlagen.

Inklusive Sicherheitsupdate für Juni

Je nach Mobilfunkanbieter und Region kann es unterschiedlich lange dauern, bis die Benachrichtigung zum verfügbaren Update eintrudelt. Wer es nicht abwarten kann, hat in den Einstellungen seines Xperia-Smartphones auch die Möglichkeit, manuell zu prüfen, ob die Software schon heruntergeladen werden kann.

Zum Umfang des Updates zählt neben Android 7.1.1 und den darin enthaltenen Features und Verbesserungen aber auch ein frisches Sicherheitsupdate. Nach der Installation der Software ist diese auf dem Stand Juni 2017. Das Sony Xperia Z3 Plus ist vor etwa zwei Jahren erschienen und dank des Updates in Sachen Software immer noch auf dem aktuellen Stand. Wir sind gespannt, ob Sony das Gerät in diesem Jahr auch noch mit Android O versorgen wird.