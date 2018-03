"You Are Wanted": Die Jagd auf Matthias Schweighöfer geht im Mai weiter

"You Are Wanted" geht bald weiter: Amazon Prime Video hat bekannt gegeben, dass die zweite Staffel der Hacker-Serie mit Matthias Schweighöfer im Mai 2018 Premiere feiern wird. Einen Vorgeschmack darauf, bietet der über diesem Artikel eingebundene offizielle Trailer.

Insgesamt sechs neue Folgen erwarten euch im Mai. Das dürfte viele von euch erfreuen, denn laut Amazon ist "You Are Wanted" die in Deutschland und Österreich erfolgreichste Prime-Video-Serie aller Zeiten. Das brachte ihr hierzulande offenbar die meisten 5-Sterne-Kundenrezensionen überhaupt ein. Zumindest bei uns könnte die Serie also viele Nutzer dazu bewegt haben, sich an Amazon Prime zu binden.

Erneut auf der Flucht

Auch Staffel zwei von "You Are Wanted" gönnt Hauptprotagonist Lukas Franke (Matthias Schweighöfer) offenbar keine Verschnaufpause: Das Daten sammelnde Programm "Burning Man" ist verschwunden, seine Erinnerung gelöscht und seine Familie in Gefahr. Kriminelle, Geheimdienste, Hacker und Aktivisten haben es auf Lukas Franke abgesehen, der erneut die Flucht ergreifen muss. Sein einziger Ausweg ist anscheinend, sich "Burning Man" wiederzubeschaffen.

In der zweiten Staffel von "You Are Wanted" erhält Matthias Schweighöfer prominente Unterstützung. Denn Jessica Schwarz ("Das Lied in mir"), Hanna Hoekstra ("App") und Michael Landes ("Burlesque") stoßen zur Besetzung. Weiterhin mit dabei sind Alexandra Maria Lara ("Vier gegen die Bank"), Catrin Striebeck ("Zwischen den Jahren"), Katrin Bauerfeind ("Bauerfeind assistiert …"), Aleksandar Jovanovic ("Tempel") und Jörg Pintsch ("Rote Rosen"). Wenn ihr die erste Staffel bereits gesehen habt, könnt ihr euch die Zeit bis zur Fortsetzung mit einer der anderen deutschen Serien vertreiben, die 2017 für Furore sorgten.