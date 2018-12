YouTube: Das sind die beliebtesten Weihnachtssongs

Wer kurz vor Heiligabend noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, könnte als Unterstützung ein paar Weihnachtslieder gebrauchen. YouTube hat nun eine Liste mit den beliebtesten Titeln veröffentlicht, die ihr anlässlich des großen Festes häufig hört.

Die zehn beliebtesten Weihnachtssongs wurden am ersten Adventswochenende zusammen bereits über 1,4 Millionen Mal bei YouTube aufgerufen. Für viele Nutzer begann Weihnachten aber offenbar schon Mitte November, denn von da an stiegen die Aufrufe der Top 10 bereits sprunghaft an. Den ersten Platz nimmt dabei Maria Carey mit dem 1994 veröffentlichten "All I Want For Christmas Is You" ein.

Klassiker hoch im Kurs

Manch einer hätte an der Stelle vielleicht eher auf "Last Christmas" von Wham! gesetzt– immerhin hat es dieser Song von 1986 auf den zweiten Platz geschafft. Womöglich haben einige Nutzer den Klassiker einfach schon zu häufig gehört. Ein weiterer Klassiker komplettiert das Siegertreppchen: "Driving Home for Christmas" von Chris Rea kommt ebenfalls aus dem Jahr 1986, das hat den Song aber nicht daran gehindert, den dritten Platz einzunehmen.

Vergleichsweise jung ist dagegen "Wonderful Dream" von Melanie Thornton auf Platz Vier. Das 2001 veröffentlichte Lied erlangte durch die jahrelange Verwendung in Coca-Cola-Werbespots – und durch den Tod der Sängerin im Jahr der Veröffentlichung – große Berühmtheit. Der fünfte Rang geht an Shakin' Stevens mit "Merry Christmas Everyone". Auch dieser Weihnachtssong hat schon einige Winter gesehen, er wurde 1991 veröffentlicht.

Ein paar neuere Titel haben es aber auch in die Liste von YouTube geschafft. Hier sind die restlichen Weihnachtssongs der Top 10: