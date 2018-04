YouTube: Das sind die Top-Ostervideos der letzten Jahre

Musik, Basteln und Easter Eggs: Zu Ostern dominieren auf YouTube Videos, die sich auf die eine oder andere Weise mit dem Festtag beschäftigen. Welche Clips die Nutzer am Feiertagswochenende in Deutschland in den letzten Jahren am häufigsten aufgerufen haben, hat Google nun verraten.

Für die Analyse hat das "Trends-Team" von YouTube allerdings nur Videos der Creator berücksichtigt, deren Kanäle mehr als 500.000 Abonnenten vorweisen können. In der Pressemitteilung sind die Top-Oster-Videos der letzten fünf Jahre aufgeführt. 2017 wurde demnach in Deutschland das Video "Der Osterhase" von Julien Bam am häufigsten angesehen. Ihr findet den Clip über dem Artikel. Dabei handelt es sich um das einzige Musikvideo auf dieser Liste.

Unsere Empfehlung Marshall Monitor Bluetooth 9.2

Basteln und Entdecken

2016 war dem "Trends-Team" zufolge das Video "Frohe Ostern!" von ruthe.de am beliebtesten. Ein Jahr zuvor wollten am meisten Menschen sehen, wie Dagi Bee mit ihrer kleinen Schwester Eier auspustet. 2010 interessierten sich offenbar viele Zuschauer für "10 erstaunliche Internet Easter Eggs" von dem YouTube-Kanal "Top Zehn". Vor fünf Jahren dominierte Maren Wolf mit dem Clip "DIY Secret Message Egg & Oster Muffins" das Wochenende.

Wenn ihr nach einem lustigen Easter Egg für Ostern 2018 Ausschau haltet, werdet ihr bei Google Maps fündig: Zwischen den Abenden des 31. März und des 5. April könnt ihr in der Karten-App nach Charakteren aus "Wo ist Walter?" suchen. Das funktioniert sowohl im Browser als auch über die Smartphone-Apps (iOS und Android).