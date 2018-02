YouTube-Einnahmen: Bibi macht mehr Umsatz als Rammstein

Ungleicher könnten diese Künstler nicht sein: Bianca Heinicke, vermutlich besser bekannt unter ihrem YouTube-Pseudonym Bibi, und die sechsköpfige Rock-Gruppe Rammstein. Letztgenannte dürften zwar weltweit einem größeren Publikum bekannt sein, dennoch müssen sie sich auf Googles Video-Plattform der bekannten Blondine beim Umsatz geschlagen geben.

Bei den YouTube-Einnahmen hat Bibi die Nase vorn: 2017 nahm sie knapp eine halbe Million Euro über YouTube ein, wie aus einer Analyse von Faktenkontor hervorgeht. Der offizielle Channel von Rammstein hingegen kommt offenbar "nur" auf knapp 410.000 Euro und sichert sich damit Platz sieben. Für den Spitzenplatz der bestverdienenden deutschen YouTuber reichte es jedoch auch bei Bibi nicht: Den belegt nämlich der Kanal „PromiFlash“, der mit über 900.000 Euro fast schon doppelt so viel Einnahmen verzeichnen soll wie „BibisBeautyPalace“.

Harter Rock und "Wap Bap"

Die Einnahmen stammen aus der Werbung, die durch das YouTube-Partnerprogramm vor den Videos ausgespielt wird. Die Umsätze wurden offenbar anhand der im YouTuber-Relevanzindex hinterlegten Daten und recherchierten Werten zu Einnahmen pro 1.000 Views errechnet, wobei Umsatzverluste durch Werbeblocker berücksichtigt wurden.

Grämen muss sich die deutsche Rockband, die bislang über 16 Millionen Tonträger verkaufte, jedoch nicht: Die musikalische Karriere von Bibi kann sich mit der von Rammstein nicht messen. Abgesehen von ihrer Single „How it is (wap bap)“ sind bislang weitere Ausflüge in die Musikbranche zunächst nicht geplant. Einen musikalischen Rekord hält Bibi dennoch: Der Clip zur Single ist das derzeit am häufigsten negativ bewertete Video eines deutschsprachigen YouTube-Kanals – hohe Umsätze dürfte er dennoch generiert haben.

Generell ist Rammstein im Vergleich zu anderen Bands auf YouTube durchaus erfolgreich: Unter den Top 10 der YouTube-Verdiener ist die Band aus Berlin der einzige Vertreter der Musikbranche. Ansonsten wird die Liste von anderen YouTubern, wie etwa Paluten auf Platz 3, LetsPlay-Kanälen oder Shows wie The Voice Kids komplettiert. Der bekannte Streamer Gronkh ist beispielsweise auf Platz 9 gelandet – mit einem Umsatz von gerundet 360.000 Euro. Wie viel die YouTuber zusätzlich durch Sponsoring-Verträge und Produktplatzierungen an Geld eingenommen haben, ist in der Statistik aber wohl nicht berücksichtigt worden.