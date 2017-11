YouTube erleichtert Euch das Abspielen von Clips auf dem TV

Still und heimlich hat Google der YouTube-App offenbar mal wieder ein neues Feature spendiert: Android-Nutzer sollen ein auf ihrem Smartphone pausiertes Video nun ganz einfach auf ihrem Fernseher fortsetzen können.

Wenn Ihr auf Eurem Android-Smartphone einen laufenden Clip pausiert und dann zu einer anderen App wechselt, soll laut Android Police eine neue Benachrichtigung aufpoppen. Diese bietet wohl die Option, die Wiedergabe auf einem Fernseher fortzusetzen, wie mehrere Screenshots zeigen, die der Webseite von einer Quelle zugespielt worden seien.

Voraussetzung: Android TV oder Chromecast

Voraussetzung dafür sei natürlich ein Fernseher, der über Android TV oder via Chromecast mit demselben Netzwerk verbunden ist wie Euer Smartphone. Zwar erlaubte die YouTube-App das Streaming auf einen Fernseher auch vorher schon, die Fortsetzung der Wiedergabe auf einem anderen Gerät ist aber neu. Unklar ist, ab welcher Version das neue Feature in der YouTube-App zur Verfügung steht. Offenbar ist die Integration serverseitig erfolgt, denn bereits in der etwas älteren Version 12.44.53 soll die neue Benachrichtigung auftauchen.

In dieser ist außerdem bereits die Optimierung für das 18:9-Bildformat enthalten, die auch das Schauen von Clips auf aktuellen Top-Smartphones wie dem Galaxy S8 komfortabler macht. Ein neues Feature von YouTube ermöglicht es Euch ab Version 12.44 nämlich, Videos im 16:9-Format ohne schwarze Balken zu genießen. Dafür müsst Ihr einfach nur zwei Finger auf das Display legen und auseinanderziehen. Anschließend wird leicht in das Material hineingezoomt, sodass Euch der Clip im Vollbild angezeigt wird.