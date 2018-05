YouTube für Android erhält Mini-Video-Player wie auf dem iPhone

YouTube zeigt minimierte Videos nun unten in einer kleinen Leiste an

Google hat die Bild-in-Bild-Funktion von YouTube unter Android überarbeitet. Der Modus sieht jetzt so aus, wie ihn iPhone-Nutzer schon lange kennen. Minimierte Videos schaut ihr nun nicht mehr nur in einem kleinen Fenster, sondern könnt diese auch bedienen. Neuigkeiten gibt es auch zur Browser-Version, die einen integrierten Messenger bekommen hat.

Schaut ihr in der Anwendung der Videoplattform einen Clip, könnt ihr das Bild mit eurem Finger nun einfach nach unten wischen. Dieses wird dann in einer eigenen Leiste am unteren Bildschirmrand weiter abgespielt, sodass ihr zeitgleich auf anderen Seiten der App nach neuen Clips suchen könnt. Die Entwickler integrierten zudem den Titel des Clips, den Namen des Kanals und kleine Steuerelemente. Videos lassen sich pausieren, fortsetzen oder schließen. Um das Bild wieder in den normalen Modus zu holen, wischt ihr es einfach wieder zurück. Für das Update müsst ihr eure App anscheinend nicht aktualisieren.

Komfortabler, aber kleiner

In dem bisherigen Bild-in-Bild-Modus unter Android wurde das Video einfach in die rechte untere Ecke gequetscht. Die Option, das Video zu steuern, gab es nicht. Zudem fehlte eine Information, welcher Clip gerade abgespielt wird. Allerdings war das minimierte Bild in der früheren Version deutlich größer.

Eine Änderung gibt es auch bei der Desktop-Version von YouTube: Die Teilen-Funktion wurde um ein neues Feature erweitert. Ihr informiert eure Freunde nun nicht mehr nur, indem ihr etwa den Link auf euren sozialen Kanälen postet oder per E-Mail verschickt. Clips lassen sich jetzt auch intern teilen. Praktisch: Google integriert in die Videoplattform einen eigenen Chat, der es euch erlaubt, privat mit Freunden über ein Video zu schreiben. Das Symbol zum Feature findet ihr rechts oben in der Browser-Version zwischen der Glocke und dem Menü für die YouTube-Apps. Auf dem Smartphone gibt es die Funktion bereits seit einiger Zeit.