YouTube Go: Beta-Version der App lässt Euch Videos downloaden

Bereits Ende September 2016 hat Google die App YouTube Go vorgestellt. Das Programm soll es ermöglichen, Videos aus dem Clip-Netzwerk auf das Smartphone herunterzuladen und offline anzusehen. Es hat zwar etwas gedauert, doch nun steht die Software für erste Nutzer bereit – zumindest als Beta.

Demnach ist YouTube Go in einigen Regionen ab jetzt im Google Play Store verfügbar, wie Android Authority berichtet. Das Programm ähnelt der "herkömmlichen" YouTube-App – mit einem großen Unterschied: Sobald Ihr ein Video antippt, erscheint ein Pop-Up-Fenster, in dem Ihr die Qualität auswählen könnt. Anschließend habt Ihr die Wahl, den Clip entweder sofort abzuspielen oder in der gewünschten Auflösung herunterzuladen.

In diesem Artikel O2 Free S inkl. 6 Monate Sky Ticket

Für schlechte Netzabdeckung

Das Programm sei ursprünglich entwickelt worden, um auch Menschen in Ländern oder Regionen mit schlechter Netzabdeckung Zugang zu Videos zu ermöglichen. Dementsprechend ist die App offenbar auch auf einen geringen Datenverbrauch ausgelegt: Die YouTube Go-Beta wird im Google Play Store mit einer Download-Größe von lediglich 8,5 MB gelistet.

Zudem sollen lediglich geringere Auflösungen für den Download von Videos zu Verfügung stehen: Die Auswahl begrenze sich auf "Basic"- und "Standard"-Qualität. Das Herunterladen von Clips in gestochen scharfem Full HD ist demnach aktuell nicht möglich. Allerdings belegen die Videos durch die reduzierte Auflösung kaum Platz auf dem internen Speicherplatz oder einer microSD-Karte. Die geringe Größe der Clips eignet sich zudem für das in YouTube Go integrierte "Teilen"-Feature. Dadurch sollen sich Inhalte etwa via Bluetooth auf andere Geräte übertragen lassen.

Für den Vorgang sei allerdings eine Internetverbindung notwendig, da nach dem Kopieren ein Sicherheitscheck stattfinde, der etwa 15 KB an Daten verbraucht. Vorher könne der Clip nicht abgespielt werden. Zwar lässt sich die Beta auch in Deutschland installieren, der Download von Videos funktioniert allerdings noch nicht: Der entsprechende Button ist ausgegraut. Laut Fehlermeldung muss der Rechteinhaber eines Clips das Herunterladen zunächst erst noch erlauben.