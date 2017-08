YouTube: Messenger rollt weltweit aus

Anfang des Jahres spendierte Google nordamerikanischen Usern der Youtube-App bereits ein neues Feature. Dieses erlaubt das Versenden von Nachrichten und das Teilen von Videos mit Freunden. Nun erhält auch der Rest der Welt die neue Funktion.

Laut einem Beitrag auf dem offiziellen YouTube-Blog geht der Funktionsumfang weit über das einfache Teilen von Videos hinaus. So erlaube eine Chatfunktion, sich innerhalb der App über die Clips – oder weitere Themen – mit anderen Personen auszutauschen und weitere Nutzer zu einer Unterhaltung einzuladen. Außerdem könnten User der Anwendung auf empfangene Videos antworten, indem sie ihrerseits einen Clip verschicken. Insgesamt soll das Teilen von Inhalten mit bestimmten Kontakten dadurch einfacher werden und mehr Freude bereiten.

Messenger-Funktionen für iOS und Android

Tippt Ihr den "Teilen"-Button an, könnt Ihr aus einer Übersicht Eurer Kontakte den oder die gewünschten Empfänger wählen. Anschließend öffnet sich ein Chatfenster, in dem das Video erscheint und Ihr Euch unterhalten könnt. Ein rechts unten platzierter Button ermöglicht es beiden Chat-Teilnehmern weitere Clips zu posten, ohne die Unterhaltung dafür verlassen zu müssen. Videos lassen sich entweder mit einzelnen Personen oder einer ganzen Gruppe teilen.

Sowohl die Android- als auch die iOS-Variante der App erhalten das neue Feature. Nach dem Update sollte in der Leiste am unteren Bildschirmrand ein neuer Reiter erscheinen, über den Ihr zudem all Eure geteilten und erhaltenen Inhalte abrufen könnt. Premiere feierte der Messenger bereits Anfang 2017 in Kanada. Wenig später rollte Google die Funktion dann in den USA aus. Nicht zur Verfügung steht der neue Chat bislang in der Desktop-Version von YouTube für Windows und macOS.