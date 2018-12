YouTube Music bekommt Charts: Künftig findet ihr beliebte Songs leichter

YouTube Music erleichtert es euch nun, in Sachen Musik auf dem Laufenden zu bleiben: Ab sofort findet ihr auf der Plattform die sogenannten YouTube Charts. Dabei handelt es sich um Playlisten, welche die derzeit angesagtesten Songs beziehungsweise Musikvideos enthalten.

Außerdem findet ihr ihn den Charts von YouTube Music die aktuell beliebtesten Interpreten der Nutzer. Auf der Seite "Musikcharts und Statistiken" seht ihr standardmäßig die hierzulande angesagteste Musik. Über ein Pop-up-Menü könnt ihr aber auch nachschauen, was die Nutzer in anderen Ländern am liebsten hören und euch auch die weltweiten Charts anzeigen lassen.

Top 100 Songs und Videos

Auf dem Smartphone zeigt euch YouTube Music die Charts direkt auf der Startseite an. Laut dem offiziellen Blog stehen in jedem Land drei landesspezifische Playlisten und zwei weltweite zum Abruf bereit: die "Top 100 Songs" und "Top 100 Music Videos" gibt es jeweils in beiden Varianten. Diese Playlisten erhalten jeden Sonntag eine Aktualisierung – bilden also die beliebtesten Songs und Videos der vergangenen Woche ab.

Die "Top 20 Trending"-Playliste bezieht sich stets auf das jeweilige Land und ist aktueller als die anderen genannten. Hier könnt ihr beinahe in Echtzeit ablesen, was auf YouTube Music gerade angesagt ist. Denn die "Top 20 Trending"-Charts aktualisiert YouTube mehrmals am Tag. Sie eignen sich also besonders dafür, neue vielversprechende Songs zu entdecken. Sowohl Nutzer der kostenlosen als auch der Premium-Version von YouTube Music haben Zugriff auf die Charts.