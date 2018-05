YouTube: Neues Feature erinnert euch an Bildschirmpausen

Wenn ihr euch häufig von YouTube so stark ablenken lasst, dass ihr die Zeit komplett vergesst, dürfte ein neues Feature hilfreich für euch sein: Nach einem Update steht euch in der Android-App eine Erinnerungsfunktion zur Verfügung. Zudem gibt es nun praktische Einstellungen für die Benachrichtigungen.

Wie auf der Google I/O 2018 bereits angekündigt, hat der Suchmaschinenriese etwas für euer digitales Wohlbefinden getan: Habt ihr das nun ausgerollte YouTube-Update auf eurem Android-Smartphone installiert, findet ihr in den "Einstellungen" unter "Allgemein" eine Funktion mit dem Namen "Daran erinnern, eine Pause zu machen". Hier könnt ihr einstellen, dass euch die App nach einer festgelegten Dauer benachrichtigt, damit ihr nicht zu viel Zeit mit den Clips der Plattform verbringt.

Nur noch eine Benachrichtigung

Frische Funktionen gibt es auch im Menü "Benachrichtigungen". Laut Android Authority ist beispielsweise "Ton und Vibrationen deaktivieren" neu. Legt ihr hier eine Zeit fest, hört ihr in dieser weder Vibrationen noch Sound von der Video-App. Falls euch die Plattform auf eurem Android-Smartphone mit Benachrichtigungen überschwemmt, gibt es noch das nützliche Feature "Tägliche Benachrichtigungen". Legt hier eine Uhrzeit fest, zu der ihr kompakt ein tägliches Update über neue Clips und Co. haben wollt.

Wann diese Neuerungen für iOS-Nutzer zur Verfügung stehen, ist noch nicht bekannt. Noch mehr Übersicht über die Zeit, die ihr aktiv am Smartphone verbringt, werdet ihr mit Android P erhalten: Version 9.0 des Betriebssystems führt ein Dashboard ein, das euch einige interessante Daten liefert – darunter auch eure aktive Nutzungszeit. Was euch mit dem entsprechenden Update sonst noch erwartet, haben wir für euch in einem anderen Artikel zusammengefasst.