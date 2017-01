YouTube Red: Europa-Release soll 2017 erfolgen

Der Release von YouTube Red in Europa steht offenbar vor der Tür: Der Video-Streaming-Dienst soll noch im Jahr 2017 in Großbritannien und etlichen europäischen Ländern verfügbar werden. Eine Voraussetzung für den Release sei aber, dass Google die nötigen Lizenzen für Europa erhält.

Derzeit verhandle der Anbieter mit Musik-Labels, um die nötigen Rechte für den europäischen Markt zu erhalten, berichtet The Telegraph. Musik stellt mutmaßlich den bedeutendsten Teil des Angebots dar. Sollte ein Abkommen erzielt werden, könnte der Release von YouTube Red im Jahr 2017 auch in Deutschland stattfinden – und Google würde eine Konkurrenz zu Netflix und Amazon Prime Video an den Start bringen.

Offline-Nutzung und viel Musik

Der Preis für Youtube Red soll in Großbritannien zum Release 9,99 Pfund betragen; hierzulande ist ein Preis von 9,99 Euro wahrscheinlich, um mit den anderen Streaming-Anbietern konkurrieren zu können. Neben Werbefreiheit bietet das Portal auch exklusive Inhalte an, so zum Beispiel Independent-Filme. Ebenfalls praktisch ist die Möglichkeit, Inhalte auf dem Smartphone speichern und offline ansehen zu können. Außerdem erhalten Inhaber eines Accounts angeblich auch Zugriff auf das Angebot von Google Play Music.

Ende 2015 hat Google YouTube Red erstmals angekündigt – allerdings zunächst exklusiv für die USA. Mittlerweile ist der Streaming-Dienst auch in Australien, Neuseeland, Mexiko und Südkorea gestartet. Im Sommer 2016 sollen rund 1,5 Millionen Nutzer einen Account bei dem Service besessen haben. Google selbst hat sich bislang nicht offiziell zu den Gerüchten um einen Europa-Release geäußert.