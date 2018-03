YouTube tippt die Oscars 2018

Am 23. Januar wurden die Nominierten für die Oscars 2018 bekannt gegeben. Das Ganze hatte offenbar Auswirkungen auf YouTube: Die Video-Plattform konnte laut Pressemitteilung bereits einen Zuwachs an Suchanfragen für bestimmte Filme feststellen. Dabei suchen Nutzer nach den Trailern zu einigen Streifen besonders häufig.

Der Trailer zum Weltkriegsdrama "Dunkirk" von Christopher Nolan wird offenbar unter allen nominierten Filmen von den Nutzern am häufigsten gesucht. Auf YouTube hat der Trailer schon über 37 Millionen Klicks erhalten, ihr findet das Video am Ende des Artikels. Mit etwas größerem Abstand folgt der Vorschau-Clip zu "Get Out" mit über 14 Millionen Klicks. Knapp dahinter liegt "The Shape of Water" von Guilermo del Toro mit mehr als 13 Millionen Aufrufen.

Unsere Empfehlung Blau Serien Special

"Dunkirk" der größte Favorit?

Wenn es also nach den YouTube-Zuschauern geht, dürften die drei genannten Filme also die drei größten Favoriten sein. Unter den Oscar-Nominierten folgen auf Platz vier bis sieben "The Post", "Lady Bird", "Phantom Thread" und "Call Me By Your Name". "Darkest Hour" ist auf dem vorletzten Platz, das Schlusslicht ist der Trailer zu "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" mit immerhin über 3 Millionen Aufrufen.

Welche Filme letztendlich eine der begehrten Auszeichnungen erhält, erfahren wir in Kürze: Die Oscar-Verleihung findet am 4. März 2018 statt. Hierzulande wird die Veranstaltung allerdings mitten in der Nacht sein. Wir sind gespannt, ob die YouTube-Favoriten auch die Jury überzeugt haben.