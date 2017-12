YouTubes neuer Musikdienst soll im März 2018 starten

YouTube will demnächst kostenpflichtiges Musikstreaming wie bei Spotify anbieten

Insidern zufolge nennt YouTube den geplanten Musikdienst intern "Remix", berichtet Bloomberg. Das Angebot soll kostenpflichtiges On-Demand-Musik-Streaming à la Spotify aber auch Videoclips beinhalten. An den Start gehen soll die neue Plattform bereits im März 2018. Bis dahin seien aber noch allerlei Hürden zu nehmen. Damit sind wohl vor allem die Verhandlungen gemeint, die YouTube derzeit mit Labels führen soll.

Googles dritter Anlauf

Unter Dach und Fach ist angeblich bereits der Deal zwischen YouTube und der Warner Music Group, einem der drei größten Labels weltweit. Die Zusagen von zwei weiteren Schwergewichten stehen dagegen noch aus: Die Verhandlungen mit Sony Music Entertainment und der Universal Music Group sind wohl noch im Gange.

Das Vorbild Spotify hat maßgeblich dazu beigetragen, den Abwärtstrend in der Musikindustrie aufzuhalten, und erfreut sich einer immensen Nutzerschaft. Der Erfolg von Googles kostenpflichtigen Diensten hielt sich dagegen bislang in Grenzen. Weder Google Music noch YouTube Red reichen annähernd an die Beliebtheit von Spotify heran. "Red" ist aus YouTube Music Key entstanden, konzentriert sich nun aber eher auf Videos. Für die nötige Bekanntheit des neuen Musikdienstes sollen unter anderem die später dort vertretenen Künstler sorgen. Einige davon habe YouTube bereits um Promotion gebeten.