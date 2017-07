"Zelda: Breath of the Wild" nun via Emulator am PC in 4K spielbar

Anfang März 2017 ist "Zelda: Breath of the Wild" gemeinsam mit der neuen Nintendo-Konsole Nintendo Switch erschienen. Seitdem arbeitet eine fleißige Community daran, das Action-Adventure mit Hilfe eines Emulators auf dem PC zum Laufen zu bringen. Nach einigen Monaten Entwicklungszeit ist das Ziel einer perfekten Emulation nun fast erreicht.

Ein Video des YouTube-Kanals TheComplainingGamer zeigt eindrucksvoll, wie gut "Zelda: Breath of the Wild" mittlerweile mit dem CemU-Emulator in Version 1.8.1b auf Windows-PCs läuft. Die neueste Ausgabe der Software unterstützt ShackNews zufolge sogar die Wiedergabe des Spiels in 4K-Auflösung – und selbst der gerade erst erschienene DLC "Die legendären Prüfungen" läuft.

Hohe Systemanforderungen

In der ersten Ausgabe der emulierten Fassung von "Zelda: Breath of the Wild" gab es noch viele Fehler, die ein Spielvergnügen nicht zuließen: Held Link und NPCs versanken im Boden, die Kollision mit Wasser funktionierte nicht, Abstürze und viele Grafikfehler waren an der Tagesordnung. Mittlerweile kann das Spiel vom Start bis zum Ende durchgespielt werden.

Bevor "Zelda: Breath of the Wild" aber mithilfe des CemU-Emulators so flüssig auf dem PC wiedergegeben werden kann, wie es im Video zu sehen ist, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. Ohne einen leistungsstarken PC läuft beispielsweise gar nichts, der YouTuber verwendete für die Aufnahmen im Video laut eigener Aussage ein Setup aus Intel Core i5-6400 auf 2,7 GHz mit 16 GB DDR4 RAM und einer Nvidia GTX 750 Ti-Grafikkarte. Außerdem dürft Ihr ein ROM des aktuellen Zelda-Spiels natürlich nur verwenden, wenn Ihr auch im Besitz des Originals für die Wii U oder die Nintendo Switch seid.