ZenWatch: Update auf Android Wear 2.0 verspätet sich auf unbestimmte Zeit

Wann erscheint das Update auf Android Wear 2.0? Wenn Ihr eine ZenWatch 3 oder 2 besitzt, wartet Ihr vermutlich bereits seit einer Weile auf die neue Ausführung des Betriebssystems. Wie es derzeit aussieht, könnte sich die Wartezeit noch etwas verlängern.

Asus Deutschland hat vor Kurzem über Twitter Release-Daten für ZenWatch 3 und 2 bekannt gegeben (siehe unten): Demnach soll die Ausführung von Anfang 2016 das Update auf Android Wear 2.0 "voraussichtlich" im Juli 2017 erhalten, die Version von Ende 2016 "voraussichtlich" im August. Allerdings gibt es aktuell Anzeichen, die darauf hindeuten, dass sich Besitzer der beiden Wearables noch etwas in Geduld üben müssen, wie Android Police berichtet.

Gelöschter Tweet

So soll Asus in den USA unlängst getwittert haben, dass zumindest die ZenWatch 3 das Update "in den kommenden Wochen" erhalten soll; der Tweet sei aber mittlerweile wieder gelöscht worden, was keine Hoffnung auf einen baldigen Rollout mache. Vielmehr sei es vollkommen unklar, wann der Hersteller Android Wear 2.0 für seine Smartwatches tatsächlich zur Verfügung stellen wird.

Im Februar 2017 hat Google Android Wear 2.0 offiziell vorgestellt – und zur Überraschung vieler Nutzer sollte die neue Version des OS zu den meisten Smartwatches auf dem Markt kompatibel sein. Allerdings ist das Update bislang auf vielen Geräten noch nicht angekommen, die ZenWatch 2 und 3 bilden hier leider keine Ausnahme. Bleibt zu hoffen, dass die Entwickler die Probleme bald in den Griff bekommen, sodass Google Play Store und Google Assistant Einzug auf noch mehr Wearables halten können.