Zertifizierung bestätigt: Der Gear-S3-Nachfolger heißt Galaxy Watch

Die Anzeichen verdichten sich: Der Nachfolger der Gear S3 wird die Bezeichnung Galaxy Watch tragen. Das geht nun aus einer Zertifizierung der Federal Communications Commission(FCC) hervor.

In den Dokumenten zur Zertifizierung ist die Rückseite von Samsungs neuer Smartwatch skizziert. Offenbar ist darauf der Name des Wearables eingraviert: Samsung Galaxy Watch. Dass Samsung den Nachfolger der Gear S3 so nennen wird, hat sich bereits seit Längerem angedeutet. Auch die Modellnummern zweier Ausführungen gehen aus der Zertifizierung hervor: Sie lauten SM-R815U und SM-815W. Laut PhoneArena bezeichne die erste das US-Modell. Die zweite gehöre zu einer Ausführung für den kanadischen Markt. Beide unterstützen offenbar LTE.

Kleineres Display als der Vorgänger?

Eine weitere interessante Information aus den Dokumenten ist, dass das Display der Galaxy Watch offenbar kleiner ist als der Bildschirm der Gear S3: Es soll in der Diagonale lediglich 1,19 Zoll messen statt 1,3 Zoll wie beim Vorgänger. Damit wäre der Bildschirm der Galaxy Watch in etwa so groß wie das Display der Gear Sport (1,2 Zoll). Allerdings soll die Smartwatch Gerüchten zufolge in zwei verschiedenen Ausführungen erscheinen. Es ist also denkbar, dass sie wie die Apple Watch in zwei verschiedenen Größen erhältlich sein wird.

Welches Betriebssystem zum Einsatz kommt, verraten die Dokumente der Behörde nicht. Zuletzt hieß es, Samsung setze auf Tizen 4.0, nachdem vorübergehend auch Wear OS im Raum gestanden war. Bald könnten wir Gewissheit erhalten: Samsung wird die Galaxy Watch angeblich am 9. August 2018 zusammen mit dem Galaxy Note 9 und einem Bixby-Lautsprecher enthüllen.