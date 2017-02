ZTE Axon 7 erhält Update auf Android 7.1

Her damit ! 7

Es ist nur wenige Wochen her, da hat das ZTE Axon 7 in Deutschland das Update auf Android Nougat erhalten. Schon bald könnte die nächste große Aktualisierung folgen, die zumindest in China für das Daydream-Smartphone bereits ausrollen soll.

Mit dem Update auf Android 7.1 wird die Versionsnummer des ZTE Axon 7 auf ZTE_A2017V1.0.0B13 angehoben, berichtet The Android Soul. Welche neuen Features dem Smartphone durch die Aktualisierung hinzugefügt werden, geht aus der Quelle nicht hervor. Womöglich dauert es aber nicht mehr lange, ehe Android 7.1 auch in anderen Regionen wie Deutschland ausrollt.

Daydream mit ZTE

Bei dem ZTE Axon 7 handelt es sich um das erste chinesische Smartphone, das ein "Daydream Ready"-Zertifikat erhalten hat. Seit dem Update auf Android Nougat kann das Gerät nun auch in Verbindung mit Googles Daydream VR genutzt werden. Die Plattform bietet eine große Auswahl an Anwendungen und Spielen, die in der virtuellen Realität betrachtet werden können.

Auf dem MWC 2017 hat der Hersteller zudem neue Smartphones angekündigt. Bei dem ZTE Blade V8 Mini handelt es sich zum Beispiel um ein Einsteiger-Smartphone, das über eine Dual-Kamera verfügt und mit Android Nougat ausgeliefert wird. Verbaut ist lediglich der Snapdragon 435, weshalb das Gerät im Gegensatz zum ZTE Axon 7 nicht genügend Leistung für VR-Inhalte bietet. Welche Geräte die Aktualisierung auf Android Nougat noch erhalten, könnt Ihr unserer Übersicht zum Thema entnehmen.